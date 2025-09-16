https://1prime.ru/20250916/savelev-862352713.html

ВСМ должны быть окупаемы, считает вице-премьер Савельев

ВСМ должны быть окупаемы, считает вице-премьер Савельев - 16.09.2025, ПРАЙМ

ВСМ должны быть окупаемы, считает вице-премьер Савельев

Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), строительство которых планируется в России, должны быть окупаемы и нормально конкурировать с другими видами... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T19:35+0300

2025-09-16T19:35+0300

2025-09-16T19:35+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

рф

виталий савельев

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700852_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_443313d1ad95f87006d3b19bf9eba7a6.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), строительство которых планируется в России, должны быть окупаемы и нормально конкурировать с другими видами транспорта, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин определил пять проектов ВСМ в России. "Безусловно, мы исходим из того, что эти проекты должны быть окупаемы. Мы должны смотреть, что эти проекты будут нормально конкурировать с другими видами транспорта, с самолетами, с автомобильным движением", - сказал Савельев по итогам стратегической сессии в правительстве. Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник в рамках стратегической сессии отметил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысячи километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани. Глава правительства говорил, что трассы будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности более чем для 100 миллионов человек. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

https://1prime.ru/20250829/rzhd-861428636.html

москва

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, рф, виталий савельев, михаил мишустин