ВСМ должны быть окупаемы, считает вице-премьер Савельев

Савельев: пять ВСМ, строительство которых планируется, должны быть окупаемы
Виталий Савельев. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), строительство которых планируется в России, должны быть окупаемы и нормально конкурировать с другими видами транспорта, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин определил пять проектов ВСМ в России.
"Безусловно, мы исходим из того, что эти проекты должны быть окупаемы. Мы должны смотреть, что эти проекты будут нормально конкурировать с другими видами транспорта, с самолетами, с автомобильным движением", - сказал Савельев по итогам стратегической сессии в правительстве.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник в рамках стратегической сессии отметил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысячи километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани.
Глава правительства говорил, что трассы будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности более чем для 100 миллионов человек.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.