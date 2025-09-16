Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСМ должны быть окупаемы, считает вице-премьер Савельев - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/savelev-862352713.html
ВСМ должны быть окупаемы, считает вице-премьер Савельев
ВСМ должны быть окупаемы, считает вице-премьер Савельев - 16.09.2025, ПРАЙМ
ВСМ должны быть окупаемы, считает вице-премьер Савельев
Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), строительство которых планируется в России, должны быть окупаемы и нормально конкурировать с другими видами... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T19:35+0300
2025-09-16T19:35+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
рф
виталий савельев
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700852_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_443313d1ad95f87006d3b19bf9eba7a6.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), строительство которых планируется в России, должны быть окупаемы и нормально конкурировать с другими видами транспорта, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин определил пять проектов ВСМ в России. "Безусловно, мы исходим из того, что эти проекты должны быть окупаемы. Мы должны смотреть, что эти проекты будут нормально конкурировать с другими видами транспорта, с самолетами, с автомобильным движением", - сказал Савельев по итогам стратегической сессии в правительстве. Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник в рамках стратегической сессии отметил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысячи километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани. Глава правительства говорил, что трассы будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности более чем для 100 миллионов человек. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
https://1prime.ru/20250829/rzhd-861428636.html
москва
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700852_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_588ca76053f2de3fd607d810931609ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, рф, виталий савельев, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Виталий Савельев, Михаил Мишустин
19:35 16.09.2025
 
ВСМ должны быть окупаемы, считает вице-премьер Савельев

Савельев: пять ВСМ, строительство которых планируется, должны быть окупаемы

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВиталий Савельев
Виталий Савельев - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Виталий Савельев. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), строительство которых планируется в России, должны быть окупаемы и нормально конкурировать с другими видами транспорта, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин определил пять проектов ВСМ в России.
"Безусловно, мы исходим из того, что эти проекты должны быть окупаемы. Мы должны смотреть, что эти проекты будут нормально конкурировать с другими видами транспорта, с самолетами, с автомобильным движением", - сказал Савельев по итогам стратегической сессии в правительстве.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник в рамках стратегической сессии отметил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысячи километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани.
Глава правительства говорил, что трассы будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности более чем для 100 миллионов человек.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Модель высокоскоростного электропоезда
Российский поезд для ВСМ будет беспилотным, сообщили в РЖД
29 августа, 10:36
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФВиталий СавельевМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала