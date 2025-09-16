https://1prime.ru/20250916/slepnev-862353214.html

Индия заинтересована в развитии торговли с ЕАЭС, заявил Слепнев

Индия заинтересована в развитии торговли с ЕАЭС, заявил Слепнев - 16.09.2025, ПРАЙМ

Индия заинтересована в развитии торговли с ЕАЭС, заявил Слепнев

Индия заинтересована в развитии торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), этот интерес обоюден, заявил министр по торговле Евразийской экономической... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T19:40+0300

2025-09-16T19:40+0300

2025-09-16T19:40+0300

экономика

россия

мировая экономика

индия

евразийская экономическая комиссия

вто

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_0:155:2400:1505_1920x0_80_0_0_19d85979bfa14e48ea5110c16ebc79b6.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – ПРАЙМ. Индия заинтересована в развитии торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), этот интерес обоюден, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. "Безусловно, мы видим наличие интереса индийских партнеров в развитии торговли с Евразийским экономическим союзом. В этом плане этот интерес обоюдный. Безусловно, индийские партнеры хотели бы поставлять больше товаров на наш рынок. Это соответствует и нашим интересам. Мы тоже хотели бы видеть больше индийских товаров на нашем рынке. При этом, конечно, наша главнейшая задача в том, чтобы и больше наших евразийских товаров было на рынке Индии", - сказал Слепнев. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии прибыл в Индию накануне и уже провел переговоры с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом. "Мы, конечно говорили о барьерах, которые мешают торговле, мешают бизнесу. Индийская сторона выдвигала свои вопросы, мы со своей стороны, тоже имеем определенный набор вопросов, которые должны быть решены, но это и есть предмет переговоров. Важно, чтобы тот политический импульс, который был задан главами государств, был подхвачен нашими переговорными командами, и это выразилось уже в достижении конкретных договоренностей по конкретным товарным группам", - отметил он. По данным Международного торгового центра (совместного агентства Всемирной торговой организации и ООН), товарооборот между странами ЕАЭС и Индией в 2024 году составил 69 миллиардов долларов, увеличившись на 7% по сравнению с 2023 годом.

https://1prime.ru/20250906/overchuk-861878160.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индия, евразийская экономическая комиссия, вто, оон