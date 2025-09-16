Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия заинтересована в развитии торговли с ЕАЭС, заявил Слепнев
2025-09-16T19:40+0300
2025-09-16T19:40+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – ПРАЙМ. Индия заинтересована в развитии торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), этот интерес обоюден, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. "Безусловно, мы видим наличие интереса индийских партнеров в развитии торговли с Евразийским экономическим союзом. В этом плане этот интерес обоюдный. Безусловно, индийские партнеры хотели бы поставлять больше товаров на наш рынок. Это соответствует и нашим интересам. Мы тоже хотели бы видеть больше индийских товаров на нашем рынке. При этом, конечно, наша главнейшая задача в том, чтобы и больше наших евразийских товаров было на рынке Индии", - сказал Слепнев. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии прибыл в Индию накануне и уже провел переговоры с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом. "Мы, конечно говорили о барьерах, которые мешают торговле, мешают бизнесу. Индийская сторона выдвигала свои вопросы, мы со своей стороны, тоже имеем определенный набор вопросов, которые должны быть решены, но это и есть предмет переговоров. Важно, чтобы тот политический импульс, который был задан главами государств, был подхвачен нашими переговорными командами, и это выразилось уже в достижении конкретных договоренностей по конкретным товарным группам", - отметил он. По данным Международного торгового центра (совместного агентства Всемирной торговой организации и ООН), товарооборот между странами ЕАЭС и Индией в 2024 году составил 69 миллиардов долларов, увеличившись на 7% по сравнению с 2023 годом.
19:40 16.09.2025
 
Индия заинтересована в развитии торговли с ЕАЭС, заявил Слепнев

© Фото : Unsplash/Aniyora JИндия, флаг
Индия, флаг. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Aniyora J
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – ПРАЙМ. Индия заинтересована в развитии торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), этот интерес обоюден, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
"Безусловно, мы видим наличие интереса индийских партнеров в развитии торговли с Евразийским экономическим союзом. В этом плане этот интерес обоюдный. Безусловно, индийские партнеры хотели бы поставлять больше товаров на наш рынок. Это соответствует и нашим интересам. Мы тоже хотели бы видеть больше индийских товаров на нашем рынке. При этом, конечно, наша главнейшая задача в том, чтобы и больше наших евразийских товаров было на рынке Индии", - сказал Слепнев.
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии прибыл в Индию накануне и уже провел переговоры с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом.
"Мы, конечно говорили о барьерах, которые мешают торговле, мешают бизнесу. Индийская сторона выдвигала свои вопросы, мы со своей стороны, тоже имеем определенный набор вопросов, которые должны быть решены, но это и есть предмет переговоров. Важно, чтобы тот политический импульс, который был задан главами государств, был подхвачен нашими переговорными командами, и это выразилось уже в достижении конкретных договоренностей по конкретным товарным группам", - отметил он.
По данным Международного торгового центра (совместного агентства Всемирной торговой организации и ООН), товарооборот между странами ЕАЭС и Индией в 2024 году составил 69 миллиардов долларов, увеличившись на 7% по сравнению с 2023 годом.
Оверчук оценил создание зон свободной торговли ЕАЭС с Индией и Индонезией
6 сентября, 07:17
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
