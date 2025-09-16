Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕАЭС и Индия скоро начнут работу над соглашением о свободной торговле - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/soglashenie-862353633.html
ЕАЭС и Индия скоро начнут работу над соглашением о свободной торговле
ЕАЭС и Индия скоро начнут работу над соглашением о свободной торговле - 16.09.2025, ПРАЙМ
ЕАЭС и Индия скоро начнут работу над соглашением о свободной торговле
Представители Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индии начнут практическую работу над соглашением о свободной торговле в ближайшие дни, заявил министр... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T19:45+0300
2025-09-16T19:45+0300
экономика
мировая экономика
россия
индия
евразийская экономическая комиссия
мид
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен - ПРАЙМ. Представители Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индии начнут практическую работу над соглашением о свободной торговле в ближайшие дни, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Слепнев прибыл в Индию накануне и уже провел переговоры с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом. "Что касается практического наполнения нашей работы, мы обменялись определенными ожиданиями от будущего соглашения в самом общем плане, и главная договоренность - о том, что наши переговорные команды приступают к практической работе уже буквально со следующей недели", - сказал Слепнев журналистам по итогам встречи. Министр напомнил, что в августе этого года по итогам визита главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Россию стороны завершили работу по согласованию технического задания на переговоры. "Это важный документ, который описывает содержание будущего соглашения и организацию работы. Этот документ был подписан, и в нем предусмотрено, что мы ориентируемся на завершение переговоров по всеобъемлющему соглашению в течение 18 месяцев", - сказал Слепнев. Он также отметил, что в ходе переговоров с министром торговли Индии была достигнута договоренность о том, что "первый формальный раунд, где будут обсуждаться и фиксироваться субстантивные договоренности, состоится в начале ноября". "Также ключевая договоренность в том, что мы на министерском уровне будем осуществлять патронаж этому переговорному процессу, для того чтобы содействовать его динамике и разрешению важных ключевых развязок. Вот этот объем договоренностей был нами достигнут, а дальше нас ждет работа. Мы в Евразийском Союзе ориентированы, чтобы уже к встрече в верхах в декабре пройти серьезный цикл работы и постараться выйти на принципиальные договоренности по ключевым вещам, которые позволят нам быть уверенными, что в 2026 году мы уже сможем получить результат. У нас такой настрой", - отметил Слепнев. По данным Международного торгового центра (совместного агентства Всемирной торговой организации и ООН), товарооборот между странами ЕАЭС и Индией в 2024 году составил 69 миллиардов долларов, увеличившись на 7% по сравнению с 2023 годом.
https://1prime.ru/20250916/slepnev-862353214.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, индия, евразийская экономическая комиссия, мид, вто
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Евразийская экономическая комиссия, МИД, ВТО
19:45 16.09.2025
 
ЕАЭС и Индия скоро начнут работу над соглашением о свободной торговле

Слепнев: ЕАЭС и Индия начнут работу над соглашением о свободной торговле в ближайшие дни

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен - ПРАЙМ. Представители Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индии начнут практическую работу над соглашением о свободной торговле в ближайшие дни, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
Слепнев прибыл в Индию накануне и уже провел переговоры с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом.
"Что касается практического наполнения нашей работы, мы обменялись определенными ожиданиями от будущего соглашения в самом общем плане, и главная договоренность - о том, что наши переговорные команды приступают к практической работе уже буквально со следующей недели", - сказал Слепнев журналистам по итогам встречи.
Министр напомнил, что в августе этого года по итогам визита главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Россию стороны завершили работу по согласованию технического задания на переговоры.
"Это важный документ, который описывает содержание будущего соглашения и организацию работы. Этот документ был подписан, и в нем предусмотрено, что мы ориентируемся на завершение переговоров по всеобъемлющему соглашению в течение 18 месяцев", - сказал Слепнев.
Он также отметил, что в ходе переговоров с министром торговли Индии была достигнута договоренность о том, что "первый формальный раунд, где будут обсуждаться и фиксироваться субстантивные договоренности, состоится в начале ноября".
"Также ключевая договоренность в том, что мы на министерском уровне будем осуществлять патронаж этому переговорному процессу, для того чтобы содействовать его динамике и разрешению важных ключевых развязок. Вот этот объем договоренностей был нами достигнут, а дальше нас ждет работа. Мы в Евразийском Союзе ориентированы, чтобы уже к встрече в верхах в декабре пройти серьезный цикл работы и постараться выйти на принципиальные договоренности по ключевым вещам, которые позволят нам быть уверенными, что в 2026 году мы уже сможем получить результат. У нас такой настрой", - отметил Слепнев.
По данным Международного торгового центра (совместного агентства Всемирной торговой организации и ООН), товарооборот между странами ЕАЭС и Индией в 2024 году составил 69 миллиардов долларов, увеличившись на 7% по сравнению с 2023 годом.
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Индия заинтересована в развитии торговли с ЕАЭС, заявил Слепнев
19:40
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯИНДИЯЕвразийская экономическая комиссияМИДВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала