"Деньги потекут рекой". Почему Банк России медлит со снижением ставки

МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. 12 сентября рынок ожидал от регулятора существенного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Однако Центробанк РФ выбирал между двумя максимально консервативными вариантами: оставить ключевую ставку без изменений или снизить на 1%. В чём причина?Особенности денежно-кредитной политики трёх последних летВ конце февраля 2022 года Банк России резко ужесточил денежно-кредитную политику: ключевая ставка за месяц была поднята с 8,5 до 20% годовых. Однако вскоре регулятор приступил к постепенному возвращению показателя к привычным для отечественной экономики уровням. Уже ко второй половине сентября 2022 года ключевая ставка была вновь выведена на уровень 7,5%.Новый цикл ужесточения ДКП начался летом 2023 года. На этот раз Совет директоров Банка России постепенно повышал ключевую ставку. Вначале она была пошагово доведена до уровня 16% годовых – такой показатель сохранялся с середины декабря 2023 года по середину июля 2024 года. Затем последовал новый цикл ужесточения. В результате к концу октября 2024 года ключевая ставка была поднята до максимума в 21% годовых, на котором она удерживалась до лета текущего года. Жёсткая политика ЦБ была связана с высокими инфляционными ожиданиями и необходимостью привести темпы роста цен к целевому показателю.На этот раз ставка оставалась на рекордно высоком уровне более полугода. Лишь 6 июня 2025 года Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на один процентный пункт, обосновав разворот денежно-кредитной политики замедлением темпов инфляции. Экономика нуждается в стимулировании, и регулятор готов создавать условия для него. За последние три с половиной месяца он снизил показатель трижды. После июньского решения последовало решение уменьшить ставку сразу на 200 базисных пунктов, принятое 25 июля 2025 года. На сентябрьском заседании показатель вновь был подвергнут коррекции, однако на этот раз его сокращение составило 1%.Рынок в ожидании смягченияНа рынке доминирует мнение, что российская экономика нуждается в стимулировании, соответственно, ожидается дальнейшее смягчение ДКП. Об этом свидетельствуют процессы, наблюдаемые в инвестиционной индустрии. На вторичном рынке облигаций коррекция цен. Эмитенты, которые проводят первичное размещение долговых бумаг, предлагают меньшую по сравнению со своими предшественниками доходность. Так, купон выпуска ПАО "ЕвразХолдинг Финанс" 003Р-04, который торгуется с 27 августа, составил 13,9% годовых на 2,5 года. Ещё меньше доходность выпуска ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" 001P-19R, появившегося на рынке 2 сентября, – 13,3% годовых на 2,1 года.Сохранение спроса на бумаги даже в условиях снижения их эффективности свидетельствует о том, что фиксация доходности на уровне 13-14% годовых на несколько лет вперёд кажется институциональным инвесторам достаточно выгодной. Иными словами, рынок в среднесрочной перспективе готов к существенному смягчению денежно-кредитной политики.Одновременно с этим от резкого понижения "ключа" регулятор останавливают риски вторичной инфляции. Рассмотрим подробнее, почему в наблюдаемых экономических реалиях они действительно существенны.Риски вторичной инфляцииПод вторичной инфляцией подразумевается повышение цен на товары и услуги на фоне дисбаланса спроса и предложения.Сейчас на банковских счетах россиян скопилась существенная денежная масса. На 1 августа 2025 года она превысила 61 трлн рублей без учёта средств на эскроу-счетах. Для сравнения – два с половиной года назад на депозитах наших соотечественников было почти вдвое меньше: на 1 января 2023 года рассматриваемый капитал составлял 35,5 трлн рублей.В условиях высокой ключевой ставки банковские вклады были эффективным инструментом для сохранения и приумножения сбережений. Но при смягчении денежно-кредитной политики доходность депозитов неизбежно будет снижаться, процесс уже начался. Так, в двадцатке крупнейших банков, по подсчётам маркетплейса "Финуслуги", на 12 сентября 2025 года, средняя ставка по годовым вкладам вышла на уровень 13,47%. Для сравнения, в начале года аналогичное значение превышало 20%. Соответственно, можно ожидать, что значительная часть россиян не захочет пролонгировать договоры с кредитно-банковскими учреждениями на менее выгодных условиях и предпочтёт снять сбережения со счетов.Между тем сегодня не так много вариантов конструктивного перенаправления указанных денежных потоков. Ещё пять лет назад смягчение ДКП могло бы привести к повышению интереса владельцев капитала к валюте. Капиталовложения в доллары и евро могут спровоцировать девальвацию рубля, при этом инфляционные риски они бы снизили. Однако на 2025 год подобный сценарий невозможен.Авторынок и рынок недвижимости могут абсорбировать средства с депозитов в очень ограниченных количествах. Согласно данным "ДОМ.РФ", продажи в рамках договоров долевого участия за 2024 году составили до 4,9 трлн рублей. Это более чем на 12% меньше, нежели годом ранее – в 2023 году аналогичная сумма составляла 5,5 трлн рублей.Не сможет принять размещённые на депозитах активы и фондовый рынок. По итогам первого квартала 2025 года его капитализация, по данным Московской биржи, составила 56,0 трлн рублей. По оценке Банка России, на 1 августа 2025 года аналогичный показатель ещё меньше – 43,8 трлн рублей, однако регулятор ведёт подсчёты по другой, более строгой методологии.Таким образом, в случае резкого снижения ключевой ставки значительная часть сбережений россиян будет направлена на рынок товаров и услуг. Проблема в том, что его объём за последние годы не рос темпами, свойственными расширению активов на депозитах.При таком сценарии приток средств на рынок товаров и услуг способен спровоцировать дисбаланс спроса и предложения и, соответственно, обернётся мощным проинфляционным фактором. Риски вторичной инфляции – важный фактор, который учитывается Банком России при выборе темпов смягчения денежно-кредитной политики и сдерживает его от более решительных шагов. С учётом этого фактора, на мой взгляд, к концу года возможно снижение ключевой ставки до 15-16% годовых, а к марту-апрелю 2026 года до 13% годовых. Это позволит уже в первой половине следующего года всем инвестиционным моделям, которые построены с учётом такой ставки, заработать в полную силу.Автор - генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев

