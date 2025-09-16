https://1prime.ru/20250916/svo-862320546.html

"Тысячи уже погибли": в Британии рассказали о катастрофе на СВО

МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ. Каждый пятый отправившийся на Украину британский наемник погибает, заявил журналист Колин Фриман на YouTube-канале SiliconCurtain.“Это не похоже на боевые действия в Ираке или Афганистане, где есть техническое превосходство. <…> Я думаю, что около тысячи британских наемников уже погибли. Это довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими вооруженными конфликтами”, — подчеркнул он.Как отметил Фриман, значительное число британских бойцов принимает решение поехать на Украину не столько из-за желания защитить страну, сколько из-за финансовых трудностей или даже проблем с законом на родине.В Министерстве обороны России неоднократно сообщали о ликвидации на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других государств. Ведомство утверждало, что власти Киева используют их в качестве "пушечного мяса". Сами наемники во многих интервью высказывали недовольство тем, как украинское командование координирует их действия. Они подчеркивали, что этот конфликт не похож на их прежний опыт ведения боевых действий в таких регионах, как Афганистан и Ближний Восток.

