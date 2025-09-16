Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Тысячи уже погибли": в Британии рассказали о катастрофе на СВО - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250916/svo-862320546.html
"Тысячи уже погибли": в Британии рассказали о катастрофе на СВО
"Тысячи уже погибли": в Британии рассказали о катастрофе на СВО - 16.09.2025, ПРАЙМ
"Тысячи уже погибли": в Британии рассказали о катастрофе на СВО
заявил журналист Колин Фриман на YouTube-канале SiliconCurtain. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T00:57+0300
2025-09-16T01:09+0300
спецоперация на украине
украина
афганистан
ирак
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/04/841250464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_2f8afb1b055fb7ffa24e06075697a4bb.jpg
МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ. Каждый пятый отправившийся на Украину британский наемник погибает, заявил журналист Колин Фриман на YouTube-канале SiliconCurtain.“Это не похоже на боевые действия в Ираке или Афганистане, где есть техническое превосходство. &lt;…&gt; Я думаю, что около тысячи британских наемников уже погибли. Это довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими вооруженными конфликтами”, — подчеркнул он.Как отметил Фриман, значительное число британских бойцов принимает решение поехать на Украину не столько из-за желания защитить страну, сколько из-за финансовых трудностей или даже проблем с законом на родине.В Министерстве обороны России неоднократно сообщали о ликвидации на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других государств. Ведомство утверждало, что власти Киева используют их в качестве "пушечного мяса". Сами наемники во многих интервью высказывали недовольство тем, как украинское командование координирует их действия. Они подчеркивали, что этот конфликт не похож на их прежний опыт ведения боевых действий в таких регионах, как Афганистан и Ближний Восток.
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
https://1prime.ru/20250908/rossiya-861935033.html
украина
афганистан
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/04/841250464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_dc4e0fc4620e90e6c8e58b5022b3f101.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, афганистан, ирак, минобороны рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, АФГАНИСТАН, ИРАК, Минобороны РФ
00:57 16.09.2025 (обновлено: 01:09 16.09.2025)
 
"Тысячи уже погибли": в Британии рассказали о катастрофе на СВО

Журналист Фриман: на Украине погибает каждый пятый британский наемник

© Unsplash/Josh KirkКоролевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания. Архивное фото
© Unsplash/Josh Kirk
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ. Каждый пятый отправившийся на Украину британский наемник погибает, заявил журналист Колин Фриман на YouTube-канале SiliconCurtain.
“Это не похоже на боевые действия в Ираке или Афганистане, где есть техническое превосходство. <…> Я думаю, что около тысячи британских наемников уже погибли. Это довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими вооруженными конфликтами”, — подчеркнул он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Как отметил Фриман, значительное число британских бойцов принимает решение поехать на Украину не столько из-за желания защитить страну, сколько из-за финансовых трудностей или даже проблем с законом на родине.
В Министерстве обороны России неоднократно сообщали о ликвидации на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других государств. Ведомство утверждало, что власти Киева используют их в качестве "пушечного мяса".
Сами наемники во многих интервью высказывали недовольство тем, как украинское командование координирует их действия. Они подчеркивали, что этот конфликт не похож на их прежний опыт ведения боевых действий в таких регионах, как Афганистан и Ближний Восток.
Символика саммита ШОС в Тяньцзине.
"Это нелепо": на Западе отреагировали на новые дипломатические шаги России
8 сентября, 03:35
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНААФГАНИСТАНИРАКМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала