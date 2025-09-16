Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценит необходимость изменений в законе для допуска иностранных банков - 16.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценит необходимость изменений в законе для допуска иностранных банков
2025-09-16T15:33+0300
2025-09-16T15:33+0300
экономика
банки
финансы
банк россии
россия
владимир путин
еаэс
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России дополнительно оценит необходимость законодательных изменений для допуска филиалов иностранных банков на рынок РФ, сообщил регулятор. "Банк России дополнительно оценит необходимость законодательных изменений, направленных на оптимизацию условий допуска филиалов иностранных банков на российский рынок", - говорится в документе "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов". Согласно документу, прорабатывается также вопрос постановки иностранных организаций на налоговый учет в упрощенном порядке – при открытии банковского счета в кредитных организациях. "Кроме того, продолжится работа по созданию условий для прямого доступа к российским биржевым торгам инвесторов из государств – партнеров Российской Федерации, включая государства – члены ЕАЭС и БРИКС", - также отмечается там. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
банки, финансы, банк россии, россия, владимир путин, еаэс
Экономика, Банки, Финансы, Банк России, РОССИЯ, Владимир Путин, ЕАЭС
15:33 16.09.2025
 
© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России дополнительно оценит необходимость законодательных изменений для допуска филиалов иностранных банков на рынок РФ, сообщил регулятор.
"Банк России дополнительно оценит необходимость законодательных изменений, направленных на оптимизацию условий допуска филиалов иностранных банков на российский рынок", - говорится в документе "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов".
Согласно документу, прорабатывается также вопрос постановки иностранных организаций на налоговый учет в упрощенном порядке – при открытии банковского счета в кредитных организациях.
"Кроме того, продолжится работа по созданию условий для прямого доступа к российским биржевым торгам инвесторов из государств – партнеров Российской Федерации, включая государства – члены ЕАЭС и БРИКС", - также отмечается там.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
ЦБ отметил замедление роста деловой активности в сентябре
ЭкономикаБанкиФинансыБанк РоссииРОССИЯВладимир ПутинЕАЭС
 
 
