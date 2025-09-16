ЦБ оценит необходимость изменений в законе для допуска иностранных банков

https://1prime.ru/20250916/tsb-862341785.html

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России дополнительно оценит необходимость законодательных изменений для допуска филиалов иностранных банков на рынок РФ, сообщил регулятор. "Банк России дополнительно оценит необходимость законодательных изменений, направленных на оптимизацию условий допуска филиалов иностранных банков на российский рынок", - говорится в документе "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов". Согласно документу, прорабатывается также вопрос постановки иностранных организаций на налоговый учет в упрощенном порядке – при открытии банковского счета в кредитных организациях. "Кроме того, продолжится работа по созданию условий для прямого доступа к российским биржевым торгам инвесторов из государств – партнеров Российской Федерации, включая государства – члены ЕАЭС и БРИКС", - также отмечается там. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

