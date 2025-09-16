Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Только в Москве". В Раде сделали заявление о мире на Украине
Спецоперация на Украине
"Только в Москве". В Раде сделали заявление о мире на Украине
"Только в Москве". В Раде сделали заявление о мире на Украине
Урегулировать конфликт на Украине можно исключительно через непосредственный диалог с Россией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
2025-09-16T09:51+0300
2025-09-16T09:51+0300
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Урегулировать конфликт на Украине можно исключительно через непосредственный диалог с Россией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Сегодня очевидно: реальные переговоры о мире возможны только в Москве или Минске, только на прямых переговорах лидера Украины с лидером Российской Федерации. Именно там может быть заключен настоящий мир и даны реальные гарантии безопасности", — написал политик.Он подчеркнул, что Украине необходима такая власть, которая будет ориентироваться на интересы государства и благополучие своего народа."Когда Зеленский ездит по миру, но не едет туда, где реально решается судьба войны, он не ищет мир, а лишь продлевает конфликт", — заключил Дмитрук.Во время общения с журналистами по итогам визита в Китай Владимир Путин заявил, что если Владимир Зеленский выразит желание встретиться, он может приехать в Москву. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин приглашал главу киевского режима для переговоров, а не для принятия капитуляции. Сам Зеленский отверг это предложение, хотя противоречиво заметил, что готов на встречу "в любом формате". Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что российский лмдер открыт к встрече с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.
"Только в Москве". В Раде сделали заявление о мире на Украине

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Урегулировать конфликт на Украине можно исключительно через непосредственный диалог с Россией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Сегодня очевидно: реальные переговоры о мире возможны только в Москве или Минске, только на прямых переговорах лидера Украины с лидером Российской Федерации. Именно там может быть заключен настоящий мир и даны реальные гарантии безопасности", — написал политик.
Украинские военные
"Даже Харьковскую". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 16:50
Вчера, 16:50
Он подчеркнул, что Украине необходима такая власть, которая будет ориентироваться на интересы государства и благополучие своего народа.
"Когда Зеленский ездит по миру, но не едет туда, где реально решается судьба войны, он не ищет мир, а лишь продлевает конфликт", — заключил Дмитрук.
Во время общения с журналистами по итогам визита в Китай Владимир Путин заявил, что если Владимир Зеленский выразит желание встретиться, он может приехать в Москву. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин приглашал главу киевского режима для переговоров, а не для принятия капитуляции. Сам Зеленский отверг это предложение, хотя противоречиво заметил, что готов на встречу "в любом формате".
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что российский лмдер открыт к встрече с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.
Флаг Украины
"Близится к завершению". В США сделали заявление о конфликте на Украине
Вчера, 11:49
Вчера, 11:49
 
Спецоперация на Украине
 
 
