Урегулировать конфликт на Украине можно исключительно через непосредственный диалог с Россией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Урегулировать конфликт на Украине можно исключительно через непосредственный диалог с Россией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Сегодня очевидно: реальные переговоры о мире возможны только в Москве или Минске, только на прямых переговорах лидера Украины с лидером Российской Федерации. Именно там может быть заключен настоящий мир и даны реальные гарантии безопасности", — написал политик.Он подчеркнул, что Украине необходима такая власть, которая будет ориентироваться на интересы государства и благополучие своего народа."Когда Зеленский ездит по миру, но не едет туда, где реально решается судьба войны, он не ищет мир, а лишь продлевает конфликт", — заключил Дмитрук.Во время общения с журналистами по итогам визита в Китай Владимир Путин заявил, что если Владимир Зеленский выразит желание встретиться, он может приехать в Москву. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин приглашал главу киевского режима для переговоров, а не для принятия капитуляции. Сам Зеленский отверг это предложение, хотя противоречиво заметил, что готов на встречу "в любом формате". Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что российский лмдер открыт к встрече с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

