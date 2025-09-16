На Украине отреагировали на новый выпад Зеленского в адрес Трампа
Зеленский пошел против Трампа в вопросе конфликта на Украине
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пошел против главы Белого дома Дональда Трампа в вопросе разрешения конфликта на Украине, пишет издание "Страна.ua".
"Он призвал президента США ввести жесткие санкции против России, не дожидаясь пока это сделают европейцы. Хотя Трамп и его администрация уже неоднократно заявляли, что введут их только в случае, если аналогичные меры предпримет ЕС, чего последний делать пока отказывается", — говорится в публикации.
Издание пишет, что Зеленский Европу за это не критикует.
Во-вторых, Зеленский раскритиковал саммит на Аляске, заявив, что Трамп там "слишком много дал" президенту России, отмечается в статье.
В-третьих, Зеленский призвал Трампа занять "четкую позицию" по гарантиям безопасности Украины, подразумевая, что президент США до сих пор такую позицию не занял, указала "Страна.ua".
Это заявление можно расценить как признак роста напряжения между украинскими властями и европейцами с одной стороны, и Трампом с другой, пишет издание.
Это заявление можно расценить как признак роста напряжения между украинскими властями и европейцами с одной стороны, и Трампом с другой, пишет издание.