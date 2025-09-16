Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно растут во вторник - 16.09.2025
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно растут во вторник
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно растут во вторник - 16.09.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно растут во вторник
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут во вторник в ожидании статистики увеличения объема розничных продаж в стране в августе,... | 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут во вторник в ожидании статистики увеличения объема розничных продаж в стране в августе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,04%, до 46 245 пунктов; фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимается на 0,29%, до 24 622,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - увеличивается на 0,17%, до 6 690,75 пункта. Инвесторы ожидают статданных во вторник, свидетельствующих о текущем состоянии экономики страны в преддверии итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут обнародованы в среду. Ожидается, что объем розничных продаж в США в августе увеличился на 0,3% по отношению к июлю. Кроме того, ФРС США опубликует статистику промышленного производства в стране за август. Аналитики прогнозируют снижения показателя на 0,1% в месячном выражении. На предторгах вторника акции американского производителя программного обеспечения Oracle растут в цене примерно на 5% после сообщения телеканалом CBS со ссылкой на осведомленные источники о том, что компания фигурирует в составе консорциума в связи с покупкой TikTok.
рынок, сша, фьючерсы уолл-стрит
Экономика, Рынок, США, фьючерсы Уолл-стрит
14:26 16.09.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно растут во вторник

Фьючерсы Уол-стрит в основном растут перед выходом статистики розничных продаж в США

Уолл стрит
Уолл стрит. Архивное фото
Уолл стрит. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут во вторник в ожидании статистики увеличения объема розничных продаж в стране в августе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,04%, до 46 245 пунктов; фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимается на 0,29%, до 24 622,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - увеличивается на 0,17%, до 6 690,75 пункта.
Инвесторы ожидают статданных во вторник, свидетельствующих о текущем состоянии экономики страны в преддверии итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут обнародованы в среду. Ожидается, что объем розничных продаж в США в августе увеличился на 0,3% по отношению к июлю.
Кроме того, ФРС США опубликует статистику промышленного производства в стране за август. Аналитики прогнозируют снижения показателя на 0,1% в месячном выражении.
На предторгах вторника акции американского производителя программного обеспечения Oracle растут в цене примерно на 5% после сообщения телеканалом CBS со ссылкой на осведомленные источники о том, что компания фигурирует в составе консорциума в связи с покупкой TikTok.
