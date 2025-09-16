Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно растут во вторник

https://1prime.ru/20250916/uoll-strit-862338596.html

экономика

рынок

сша

фьючерсы уолл-стрит

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут во вторник в ожидании статистики увеличения объема розничных продаж в стране в августе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,04%, до 46 245 пунктов; фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимается на 0,29%, до 24 622,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - увеличивается на 0,17%, до 6 690,75 пункта. Инвесторы ожидают статданных во вторник, свидетельствующих о текущем состоянии экономики страны в преддверии итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут обнародованы в среду. Ожидается, что объем розничных продаж в США в августе увеличился на 0,3% по отношению к июлю. Кроме того, ФРС США опубликует статистику промышленного производства в стране за август. Аналитики прогнозируют снижения показателя на 0,1% в месячном выражении. На предторгах вторника акции американского производителя программного обеспечения Oracle растут в цене примерно на 5% после сообщения телеканалом CBS со ссылкой на осведомленные источники о том, что компания фигурирует в составе консорциума в связи с покупкой TikTok.

