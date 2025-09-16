Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии объяснили, почему страна не откажется от российской нефти - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250916/vengriya-862341227.html
В Венгрии объяснили, почему страна не откажется от российской нефти
В Венгрии объяснили, почему страна не откажется от российской нефти - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Венгрии объяснили, почему страна не откажется от российской нефти
Венгрия не согласится отказаться от закупок нефти из России, так как в отсутствие реальных альтернатив это разрушило бы венгерскую энергетическую безопасность,... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T15:26+0300
2025-09-16T15:26+0300
энергетика
венгрия
ес
нефть
россия
брюссель
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Венгрия не согласится отказаться от закупок нефти из России, так как в отсутствие реальных альтернатив это разрушило бы венгерскую энергетическую безопасность, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Венгрия всегда выступала за диверсификацию и маршрутов, и источников поставок. Но для этого нам нужны альтернативы. Без жизнеспособных альтернатив нет смысла обсуждать снижение зависимости от российского топлива, поскольку это создаст проблемы с обеспечением безопасности поставок. Венгерское правительство никогда не согласится на решение, которое поставит под угрозу безопасность поставок Венгрии", - сказал Бока журналистам в Брюсселе.
https://1prime.ru/20250915/grossi-862308797.html
венгрия
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, ес, нефть, россия, брюссель
Энергетика, ВЕНГРИЯ, ЕС, Нефть, РОССИЯ, Брюссель
15:26 16.09.2025
 
В Венгрии объяснили, почему страна не откажется от российской нефти

Министр Бока: Венгрия не откажется от закупок нефти из РФ, поскольку альтернатив нет

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Здание парламента в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Венгрия не согласится отказаться от закупок нефти из России, так как в отсутствие реальных альтернатив это разрушило бы венгерскую энергетическую безопасность, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
"Венгрия всегда выступала за диверсификацию и маршрутов, и источников поставок. Но для этого нам нужны альтернативы. Без жизнеспособных альтернатив нет смысла обсуждать снижение зависимости от российского топлива, поскольку это создаст проблемы с обеспечением безопасности поставок. Венгерское правительство никогда не согласится на решение, которое поставит под угрозу безопасность поставок Венгрии", - сказал Бока журналистам в Брюсселе.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Глава МАГАТЭ оценил подход Венгрии к энергетике на фоне проекта "Пакш-2"
Вчера, 17:46
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯЕСНефтьРОССИЯБрюссель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала