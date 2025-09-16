https://1prime.ru/20250916/vengriya-862341227.html
В Венгрии объяснили, почему страна не откажется от российской нефти
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Венгрия не согласится отказаться от закупок нефти из России, так как в отсутствие реальных альтернатив это разрушило бы венгерскую энергетическую безопасность, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Венгрия всегда выступала за диверсификацию и маршрутов, и источников поставок. Но для этого нам нужны альтернативы. Без жизнеспособных альтернатив нет смысла обсуждать снижение зависимости от российского топлива, поскольку это создаст проблемы с обеспечением безопасности поставок. Венгерское правительство никогда не согласится на решение, которое поставит под угрозу безопасность поставок Венгрии", - сказал Бока журналистам в Брюсселе.
