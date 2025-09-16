https://1prime.ru/20250916/vengriya-862341227.html

В Венгрии объяснили, почему страна не откажется от российской нефти

В Венгрии объяснили, почему страна не откажется от российской нефти - 16.09.2025, ПРАЙМ

В Венгрии объяснили, почему страна не откажется от российской нефти

Венгрия не согласится отказаться от закупок нефти из России, так как в отсутствие реальных альтернатив это разрушило бы венгерскую энергетическую безопасность,... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T15:26+0300

2025-09-16T15:26+0300

2025-09-16T15:26+0300

энергетика

венгрия

ес

нефть

россия

брюссель

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Венгрия не согласится отказаться от закупок нефти из России, так как в отсутствие реальных альтернатив это разрушило бы венгерскую энергетическую безопасность, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Венгрия всегда выступала за диверсификацию и маршрутов, и источников поставок. Но для этого нам нужны альтернативы. Без жизнеспособных альтернатив нет смысла обсуждать снижение зависимости от российского топлива, поскольку это создаст проблемы с обеспечением безопасности поставок. Венгерское правительство никогда не согласится на решение, которое поставит под угрозу безопасность поставок Венгрии", - сказал Бока журналистам в Брюсселе.

https://1prime.ru/20250915/grossi-862308797.html

венгрия

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, ес, нефть, россия, брюссель