https://1prime.ru/20250916/yuan-862351298.html

Курс юаня вырос по итогам торгов

Курс юаня вырос по итогам торгов - 16.09.2025, ПРАЙМ

Курс юаня вырос по итогам торгов

Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи. | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T19:09+0300

2025-09-16T19:09+0300

2025-09-16T19:09+0300

китайский юань

рынок

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/95/841459539_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dffa373002eab2d7e5302ddd93b07709.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 6 копеек - до 11,62 рубля.

https://1prime.ru/20250916/aktsii-862350969.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия