https://1prime.ru/20250916/zelenskiy-862321172.html

"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО

"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО - 16.09.2025, ПРАЙМ

"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО

Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что если конфликт на Украине будет решен дипломатическим путем, это приведет к падению режима... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T03:38+0300

2025-09-16T03:38+0300

2025-09-16T03:38+0300

спецоперация на украине

украина

европа

киев

владимир зеленский

дмитрий песков

дональд трамп

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что если конфликт на Украине будет решен дипломатическим путем, это приведет к падению режима Владимира Зеленского.“Если его вынудят заключить мир, поток легких денег перекроется, наступит время выборов и ему (Зеленскому. — Прим. ред.) настанет конец. Поэтому ему отчаянно необходимо, чтобы война продолжалась и, если возможно, чтобы Европа тоже вовлеклась”, — отметил он.В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти в Киеве не готовы начать серьезные переговоры по украинскому кризису.Помимо этого, 12 сентября в эфире Fox News президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в нежелании вести переговоры для разрешения конфликта.

https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html

https://1prime.ru/20250916/svo-862320546.html

украина

европа

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, fox news