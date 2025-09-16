https://1prime.ru/20250916/zelenskiy-862321172.html
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО - 16.09.2025, ПРАЙМ
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО
Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что если конфликт на Украине будет решен дипломатическим путем, это приведет к падению режима... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T03:38+0300
2025-09-16T03:38+0300
2025-09-16T03:38+0300
спецоперация на украине
украина
европа
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что если конфликт на Украине будет решен дипломатическим путем, это приведет к падению режима Владимира Зеленского.“Если его вынудят заключить мир, поток легких денег перекроется, наступит время выборов и ему (Зеленскому. — Прим. ред.) настанет конец. Поэтому ему отчаянно необходимо, чтобы война продолжалась и, если возможно, чтобы Европа тоже вовлеклась”, — отметил он.В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти в Киеве не готовы начать серьезные переговоры по украинскому кризису.Помимо этого, 12 сентября в эфире Fox News президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в нежелании вести переговоры для разрешения конфликта.
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
https://1prime.ru/20250916/svo-862320546.html
украина
европа
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, fox news
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Fox News
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО
Журналист Чей Боуз: окончание СВО означает падение режима Зеленского