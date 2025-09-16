Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО - 16.09.2025
Спецоперация на Украине
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО
Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что если конфликт на Украине будет решен дипломатическим путем, это приведет к падению режима... | 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что если конфликт на Украине будет решен дипломатическим путем, это приведет к падению режима Владимира Зеленского.“Если его вынудят заключить мир, поток легких денег перекроется, наступит время выборов и ему (Зеленскому. — Прим. ред.) настанет конец. Поэтому ему отчаянно необходимо, чтобы война продолжалась и, если возможно, чтобы Европа тоже вовлеклась”, — отметил он.В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти в Киеве не готовы начать серьезные переговоры по украинскому кризису.Помимо этого, 12 сентября в эфире Fox News президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в нежелании вести переговоры для разрешения конфликта.
МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что если конфликт на Украине будет решен дипломатическим путем, это приведет к падению режима Владимира Зеленского.
“Если его вынудят заключить мир, поток легких денег перекроется, наступит время выборов и ему (Зеленскому. — Прим. ред.) настанет конец. Поэтому ему отчаянно необходимо, чтобы война продолжалась и, если возможно, чтобы Европа тоже вовлеклась”, — отметил он.
В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти в Киеве не готовы начать серьезные переговоры по украинскому кризису.
Помимо этого, 12 сентября в эфире Fox News президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в нежелании вести переговоры для разрешения конфликта.
