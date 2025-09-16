Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский выдвинул Трампу новое условие - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250916/zelenskiy-862331284.html
Зеленский выдвинул Трампу новое условие
Зеленский выдвинул Трампу новое условие - 16.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский выдвинул Трампу новое условие
Владимир Зеленский выдвинул главе США Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News. "Прежде чем мы... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T11:19+0300
2025-09-16T11:30+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выдвинул главе США Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News. "Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", — заявил он.Зеленский отметил, что "единственный способ остановить боевые действия - это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ в сентябре отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Глава государства указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, однако до сих пор никто с ней их на серьезном уровне не обсуждал.
https://1prime.ru/20250916/filippo-862331818.html
https://1prime.ru/20250916/ukraina-862331598.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_164:0:2769:1954_1920x0_80_0_0_8f1f2e65fca521faaa1dbd6bd621c7d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин
11:19 16.09.2025 (обновлено: 11:30 16.09.2025)
 
Зеленский выдвинул Трампу новое условие

Зеленский выдвинул Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выдвинул главе США Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News.

"Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", — заявил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Во Франции сделали заявление после требования Зеленского
11:29
Зеленский отметил, что "единственный способ остановить боевые действия - это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ в сентябре отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Глава государства указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, однако до сих пор никто с ней их на серьезном уровне не обсуждал.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
На Украине отреагировали на новый выпад Зеленского в адрес Трампа
11:26
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала