Зеленский выдвинул Трампу новое условие

2025-09-16T11:19+0300

2025-09-16T11:19+0300

2025-09-16T11:30+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

владимир путин

МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выдвинул главе США Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News. "Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", — заявил он.Зеленский отметил, что "единственный способ остановить боевые действия - это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ в сентябре отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Глава государства указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, однако до сих пор никто с ней их на серьезном уровне не обсуждал.

