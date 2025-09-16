Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский предупредил депутатов о будущих "трудных решениях", сообщили СМИ - 16.09.2025
Спецоперация на Украине
Зеленский предупредил депутатов о будущих "трудных решениях", сообщили СМИ
2025-09-16T23:50+0300
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте, сообщило украинское издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии. "В офисе президента состоялась встреча с депутатами "Слуги народа", президент Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то "будут трудные решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды". Деталей о возможных решениях издание не приводит. Отмечается, что в текущих условиях Зеленский все еще рассчитывает на "нормальные условия" возможного соглашения об урегулировании конфликта, но в случае падения фронта ВСУ ситуация может кардинальным образом измениться. В начале октября запланирована еще одна встреча Зеленского со "Слугами", ее повестка пока не публикуется. Еще в мае украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявлял, что вооруженные силы Украины оказались в тяжёлом положении на ряде направлений фронта, включая Сумскую область, новопавловское направление и районы Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что группировка войск "Восток" улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности. Кроме того, по его словам, происходит постепенный охват противника в красноармейско-дмитровской агломерации в ДНР, а ситуация для противника в Константиновке в ДНР ухудшается. В российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что части ВСУ с потерями отступают на исходные позиции после неудавшейся контратаки в Сумской области. Украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения российской армии, сообщал РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте, сообщило украинское издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии.
"В офисе президента состоялась встреча с депутатами "Слуги народа", президент Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то "будут трудные решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды".
Деталей о возможных решениях издание не приводит. Отмечается, что в текущих условиях Зеленский все еще рассчитывает на "нормальные условия" возможного соглашения об урегулировании конфликта, но в случае падения фронта ВСУ ситуация может кардинальным образом измениться.
В начале октября запланирована еще одна встреча Зеленского со "Слугами", ее повестка пока не публикуется.
Еще в мае украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявлял, что вооруженные силы Украины оказались в тяжёлом положении на ряде направлений фронта, включая Сумскую область, новопавловское направление и районы Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что группировка войск "Восток" улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности. Кроме того, по его словам, происходит постепенный охват противника в красноармейско-дмитровской агломерации в ДНР, а ситуация для противника в Константиновке в ДНР ухудшается.
В российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что части ВСУ с потерями отступают на исходные позиции после неудавшейся контратаки в Сумской области. Украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения российской армии, сообщал РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
"Уже рушится": в США сделали заявление из-за событий в зоне СВО
Заголовок открываемого материала