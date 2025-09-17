Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автоэксперт раскрыл подвох с продажей Bentley по цене Lada - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/avto-862348911.html
Автоэксперт раскрыл подвох с продажей Bentley по цене Lada
Автоэксперт раскрыл подвох с продажей Bentley по цене Lada - 17.09.2025, ПРАЙМ
Автоэксперт раскрыл подвох с продажей Bentley по цене Lada
Предложения купить люксовый авто по цене отечественной Lada должны заставить покупателя насторожиться. В чем состоит подвох, рассказал агентству "Прайм"... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T03:03+0300
2025-09-17T03:03+0300
авто
бизнес
егор васильев
bentley
https://cdnn.1prime.ru/img/83282/44/832824432_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_3a8dbbfa268af37b0ea1b2fe824c0298.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Предложения купить люксовый авто по цене отечественной Lada должны заставить покупателя насторожиться. В чем состоит подвох, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.По информации СМИ, в Санкт-Петербурге на продажу выставлен люксовый седан Bentley Continental Flying Spur 2008 года выпуска. За авто просят 2 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Vesta.По мнению автоэксперта, подобные объявления сразу должны вызывать множество вопросов. Слишком низкая цена свидетельствует о явных проблемах. Прежде всего, необходимо обратить внимание на юридическую чистоту автомобиля. Ведь он может быть в залоге или в кредите, который никто не оплачивал."Машина может быть сварена из нескольких подобных авто, которые попали в тяжелую аварию. Об этом косвенно говорят и указанные в объявлении неполадки с электроникой", - объясняет Васильев.Часто даже продвинутым специалистам не удается корректно состыковать электронные блоки от разных авто с "умным" железом, которое извлекли из погибших доноров. И мотор, и коробка этого авто довольно капризны, а в случае возникновения проблем в текущих условиях практически неремонтопригодны. То есть, ремонт возможен, но его цена будет в разы превышать указанную стоимость авто.“Следует помнить о потенциальных эксплуатационных расходах, которые на эту машину не порадуют никого. Один транспортный налог обойдется почти в 100 тысяч рублей в год. В лучшем случае, купив такое авто, вы станете владельцем красивого экспоната, на котором нельзя ездить, а в худшем - его у вас еще и изымут из-за целого вороха юридических проблем", - подытожил автоэксперт.
https://1prime.ru/20250916/avto-862340964.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83282/44/832824432_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eabeee6dfcdef28bd77f6bdaa536648c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, бизнес, егор васильев, bentley
Авто, Бизнес, Егор Васильев, Bentley
03:03 17.09.2025
 
Автоэксперт раскрыл подвох с продажей Bentley по цене Lada

Автоэксперт Васильев: объявления о продаже Bentley по цене Lada таят подвох

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСалон АвтоВАЗа
Салон АвтоВАЗа - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Предложения купить люксовый авто по цене отечественной Lada должны заставить покупателя насторожиться. В чем состоит подвох, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Эмблема Rolls-Royce на радиаторной решетке автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
"Автостат" отметил рост продаж новых люксовых авто в России
Вчера, 15:07
По информации СМИ, в Санкт-Петербурге на продажу выставлен люксовый седан Bentley Continental Flying Spur 2008 года выпуска. За авто просят 2 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Vesta.
По мнению автоэксперта, подобные объявления сразу должны вызывать множество вопросов. Слишком низкая цена свидетельствует о явных проблемах. Прежде всего, необходимо обратить внимание на юридическую чистоту автомобиля. Ведь он может быть в залоге или в кредите, который никто не оплачивал.
"Машина может быть сварена из нескольких подобных авто, которые попали в тяжелую аварию. Об этом косвенно говорят и указанные в объявлении неполадки с электроникой", - объясняет Васильев.
Часто даже продвинутым специалистам не удается корректно состыковать электронные блоки от разных авто с "умным" железом, которое извлекли из погибших доноров. И мотор, и коробка этого авто довольно капризны, а в случае возникновения проблем в текущих условиях практически неремонтопригодны. То есть, ремонт возможен, но его цена будет в разы превышать указанную стоимость авто.
“Следует помнить о потенциальных эксплуатационных расходах, которые на эту машину не порадуют никого. Один транспортный налог обойдется почти в 100 тысяч рублей в год. В лучшем случае, купив такое авто, вы станете владельцем красивого экспоната, на котором нельзя ездить, а в худшем - его у вас еще и изымут из-за целого вороха юридических проблем", - подытожил автоэксперт.
 
АвтоБизнесЕгор ВасильевBentley
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала