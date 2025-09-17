https://1prime.ru/20250917/avto-862348911.html

Автоэксперт раскрыл подвох с продажей Bentley по цене Lada

2025-09-17T03:03+0300

авто

бизнес

егор васильев

bentley

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Предложения купить люксовый авто по цене отечественной Lada должны заставить покупателя насторожиться. В чем состоит подвох, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.По информации СМИ, в Санкт-Петербурге на продажу выставлен люксовый седан Bentley Continental Flying Spur 2008 года выпуска. За авто просят 2 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Vesta.По мнению автоэксперта, подобные объявления сразу должны вызывать множество вопросов. Слишком низкая цена свидетельствует о явных проблемах. Прежде всего, необходимо обратить внимание на юридическую чистоту автомобиля. Ведь он может быть в залоге или в кредите, который никто не оплачивал."Машина может быть сварена из нескольких подобных авто, которые попали в тяжелую аварию. Об этом косвенно говорят и указанные в объявлении неполадки с электроникой", - объясняет Васильев.Часто даже продвинутым специалистам не удается корректно состыковать электронные блоки от разных авто с "умным" железом, которое извлекли из погибших доноров. И мотор, и коробка этого авто довольно капризны, а в случае возникновения проблем в текущих условиях практически неремонтопригодны. То есть, ремонт возможен, но его цена будет в разы превышать указанную стоимость авто.“Следует помнить о потенциальных эксплуатационных расходах, которые на эту машину не порадуют никого. Один транспортный налог обойдется почти в 100 тысяч рублей в год. В лучшем случае, купив такое авто, вы станете владельцем красивого экспоната, на котором нельзя ездить, а в худшем - его у вас еще и изымут из-за целого вороха юридических проблем", - подытожил автоэксперт.

авто, бизнес, егор васильев, bentley