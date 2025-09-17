Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17.09.2025 Слова Зеленского о завершении конфликта удивили экс-премьера Украины
Слова Зеленского о завершении конфликта удивили экс-премьера Украины
Бывший премьер Украины Николай Азаров осудил условия для окончания конфликта, которые выдвинул Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram-канале.
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Бывший премьер Украины Николай Азаров осудил условия для окончания конфликта, которые выдвинул Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram-канале.Так, глава киевского режима заявил, что единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие "определенные гарантии безопасности для Украины"."Нет, Зеленский! Единственный способ закончить эту войну – устранить твой режим, выстроенный специально как враг России, как режим, созданный для того, чтобы воевать с Россией", — написал он.Азаров добавил, что это можно сделать военным путем или переговорным, но для второго варианта надо договариваться с американцами, реальными хозяевами.
украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский
16:21 17.09.2025
 
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Бывший премьер Украины Николай Азаров осудил условия для окончания конфликта, которые выдвинул Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram-канале.
Так, глава киевского режима заявил, что единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие "определенные гарантии безопасности для Украины".
"Нет, Зеленский! Единственный способ закончить эту войну – устранить твой режим, выстроенный специально как враг России, как режим, созданный для того, чтобы воевать с Россией", — написал он.

Азаров добавил, что это можно сделать военным путем или переговорным, но для второго варианта надо договариваться с американцами, реальными хозяевами.
Спецоперация на Украине
 
 
