https://1prime.ru/20250917/azarov-862392519.html

Слова Зеленского о завершении конфликта удивили экс-премьера Украины

Слова Зеленского о завершении конфликта удивили экс-премьера Украины - 17.09.2025, ПРАЙМ

Слова Зеленского о завершении конфликта удивили экс-премьера Украины

Бывший премьер Украины Николай Азаров осудил условия для окончания конфликта, которые выдвинул Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram-канале. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T16:21+0300

2025-09-17T16:21+0300

2025-09-17T16:21+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Бывший премьер Украины Николай Азаров осудил условия для окончания конфликта, которые выдвинул Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram-канале.Так, глава киевского режима заявил, что единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие "определенные гарантии безопасности для Украины"."Нет, Зеленский! Единственный способ закончить эту войну – устранить твой режим, выстроенный специально как враг России, как режим, созданный для того, чтобы воевать с Россией", — написал он.Азаров добавил, что это можно сделать военным путем или переговорным, но для второго варианта надо договариваться с американцами, реальными хозяевами.

https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383959.html

https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383706.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский