ФАС выдала предупреждение "Газпромнефти" из-за завышения цен на топливо

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение "Газпромнефть - Региональные продажи" из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени, сообщили в ведомстве. "ФАС выдала предупреждение ООО "Газпромнефть - Региональные продажи". Общество устанавливало разные цены на топливо на своих АЗС в Тюменской области… Организация повысила цены на топливо на отдельных АЗС без экономически или технологически обусловленных причин", - говорится в сообщении. В ФАС уточнили, что компания занимает доминирующее положение на рынке бензинов и дизельного топлива в границах Тюмени и Тюменского района. "Газпромнефть - Региональные продажи" должна исполнить предупреждение до 29 сентября. В случае неисполнения служба возбудит антимонопольное дело. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручал ФАС и Минэнерго РФ провести работу с регионами, где отмечен рост цен на заправках, следует из протокола по итогам совещания у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). Особое внимание необходимо уделить Сибири и Дальнему Востоку, говорилось в материалах.

