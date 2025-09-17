https://1prime.ru/20250917/bilety-862374178.html

"Уральские авиалинии" начали продажу билетов в Краснодар

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга, сообщила пресс-служба перевозчика в среду. | 17.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга, сообщила пресс-служба перевозчика в среду. "Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на рейсы в Краснодар. Авиакомпания возобновляет прямые перелеты в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга. Билеты уже в продаже. Первый рейс из Москвы, "Домодедово", в столицу Кубани вылетит уже завтра, 18 сентября, а из Екатеринбурга – 20 сентября", – рассказал перевозчик. Расписание и стоимость авиабилетов есть на официальном сайте авиакомпании, добавили в пресс-службе. Ранее Минтранс РФ сообщал, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. Позднее в пресс-службе "Уральских авиалиний" поясняли РИА Новости, что авиакомпания планирует запуск рейсов из Краснодара и в Краснодар, а расписание находится в стадии формирования. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

