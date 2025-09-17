Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уральские авиалинии" начали продажу билетов в Краснодар - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/bilety-862374178.html
"Уральские авиалинии" начали продажу билетов в Краснодар
"Уральские авиалинии" начали продажу билетов в Краснодар - 17.09.2025, ПРАЙМ
"Уральские авиалинии" начали продажу билетов в Краснодар
Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга, сообщила пресс-служба перевозчика в среду. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T09:45+0300
2025-09-17T09:45+0300
бизнес
россия
краснодар
москва
екатеринбург
уральские авиалинии
аэропорт домодедово
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/83629/81/836298159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a873b60bb7c1f8da2e5b8a04802252d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга, сообщила пресс-служба перевозчика в среду. "Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на рейсы в Краснодар. Авиакомпания возобновляет прямые перелеты в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга. Билеты уже в продаже. Первый рейс из Москвы, "Домодедово", в столицу Кубани вылетит уже завтра, 18 сентября, а из Екатеринбурга – 20 сентября", – рассказал перевозчик. Расписание и стоимость авиабилетов есть на официальном сайте авиакомпании, добавили в пресс-службе. Ранее Минтранс РФ сообщал, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. Позднее в пресс-службе "Уральских авиалиний" поясняли РИА Новости, что авиакомпания планирует запуск рейсов из Краснодара и в Краснодар, а расписание находится в стадии формирования. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://1prime.ru/20250917/reys-862372393.html
краснодар
москва
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83629/81/836298159_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_41a2a47493f5eefbd6db3a860f1f7e9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, краснодар, москва, екатеринбург, уральские авиалинии, аэропорт домодедово, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, МОСКВА, ЕКАТЕРИНБУРГ, Уральские авиалинии, аэропорт Домодедово, Росавиация
09:45 17.09.2025
 
"Уральские авиалинии" начали продажу билетов в Краснодар

"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга, сообщила пресс-служба перевозчика в среду.
"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на рейсы в Краснодар. Авиакомпания возобновляет прямые перелеты в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга. Билеты уже в продаже. Первый рейс из Москвы, "Домодедово", в столицу Кубани вылетит уже завтра, 18 сентября, а из Екатеринбурга – 20 сентября", – рассказал перевозчик.
Расписание и стоимость авиабилетов есть на официальном сайте авиакомпании, добавили в пресс-службе.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
Позднее в пресс-службе "Уральских авиалиний" поясняли РИА Новости, что авиакомпания планирует запуск рейсов из Краснодара и в Краснодар, а расписание находится в стадии формирования.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Из Москвы в Краснодар вылетел первый рейс после трехлетнего перерыва
08:18
 
БизнесРОССИЯКРАСНОДАРМОСКВАЕКАТЕРИНБУРГУральские авиалинииаэропорт ДомодедовоРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала