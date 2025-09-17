Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бренд Chery опроверг информацию об уходе с российского рынка - 17.09.2025
Бренд Chery опроверг информацию об уходе с российского рынка
Бренд Chery опроверг информацию об уходе с российского рынка - 17.09.2025, ПРАЙМ
Бренд Chery опроверг информацию об уходе с российского рынка
Российское подразделение автомобильного бренда Chery опровергло РИА Новости информацию об уходе с российского рынка. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T14:37+0300
2025-09-17T14:37+0300
авто
россия
chery
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/95/840299553_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_3a3e25d2c6ad7ab1fb7c1ff67afa1ebb.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российское подразделение автомобильного бренда Chery опровергло РИА Новости информацию об уходе с российского рынка. Ранее агентство Nikkei со ссылкой на документацию китайского концерна Chery Automobile, подготовленную к IPO на гонконгской бирже, сообщило о планах компании уйти с российского рынка к 2027 году. "Бренд Chery не уходит с российского рынка", - прокомментировали в пресс-службе.
авто, россия, chery, бизнес
Авто, РОССИЯ, Chery, Бизнес
14:37 17.09.2025
 
Бренд Chery опроверг информацию об уходе с российского рынка

Российское подразделение Chery опровергло информацию об уходе бренда с рынка РФ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Автомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery . Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российское подразделение автомобильного бренда Chery опровергло РИА Новости информацию об уходе с российского рынка.
Ранее агентство Nikkei со ссылкой на документацию китайского концерна Chery Automobile, подготовленную к IPO на гонконгской бирже, сообщило о планах компании уйти с российского рынка к 2027 году.
"Бренд Chery не уходит с российского рынка", - прокомментировали в пресс-службе.
"АвтоВАЗ" займется разработкой новых двигателей для Lada
"АвтоВАЗ" займется разработкой новых двигателей для Lada
Вчера, 10:32
 
АвтоРОССИЯCheryБизнес
 
 
