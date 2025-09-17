https://1prime.ru/20250917/chery-862387390.html

Бренд Chery опроверг информацию об уходе с российского рынка

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российское подразделение автомобильного бренда Chery опровергло РИА Новости информацию об уходе с российского рынка. Ранее агентство Nikkei со ссылкой на документацию китайского концерна Chery Automobile, подготовленную к IPO на гонконгской бирже, сообщило о планах компании уйти с российского рынка к 2027 году. "Бренд Chery не уходит с российского рынка", - прокомментировали в пресс-службе.

авто, россия, chery, бизнес