Бренд Chery опроверг информацию об уходе с российского рынка
Бренд Chery опроверг информацию об уходе с российского рынка
2025-09-17T14:37+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российское подразделение автомобильного бренда Chery опровергло РИА Новости информацию об уходе с российского рынка. Ранее агентство Nikkei со ссылкой на документацию китайского концерна Chery Automobile, подготовленную к IPO на гонконгской бирже, сообщило о планах компании уйти с российского рынка к 2027 году. "Бренд Chery не уходит с российского рынка", - прокомментировали в пресс-службе.
"АвтоВАЗ" займется разработкой новых двигателей для Lada