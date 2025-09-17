Chery намерен сокращать присутствие в России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250917/chery-862396256.html
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китайский концерн Chery Automobile планирует максимально сократить свое присутствие на российском рынке к 2027 году на фоне санкций, расширяясь в других странах, но готов пересмотреть политику при изменении ситуации, следует из документа компании на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) в рамках подготовки к первичному публичному размещению (IPO). Ранее в среду российское подразделение автомобильного бренда Chery опровергло РИА Новости информацию об уходе с российского рынка. "Чтобы снизить риски, связанные с санкциями, мы прекратили сделки с Ираном и Кубой с 31 декабря 2024 года и сокращаем свою деятельность в России. В марте 2025 года мы начали сокращать наши операции в России, а в апреле заключили соглашения о продаже части наших местных активов и каналов сбыта... Ожидается, что к 2027 году мы постепенно сократим существующие бренды и каналы сбыта в России", - сообщает компания. Выручка компании в РФ в 2023 году составляла 25,5% от общей выручки в мире, в 2024 году доля сократилась уже до 17,7%, а в первом квартале текущего года - до 10,7%, говорится в документе. Как ожидается, доля продаж легковых автомобилей в России в общей выручке будет "незначительной" в 2027 году, отмечает Chery. Российское подразделение Chery 28 апреля заключило сделки с тремя компаниями, которые занимаются преимущественно продажами легковых автомобилей, и независимой третьей стороной, говорится в документе. Согласно условиям, компания согласилась передать имеющиеся запасы автомобилей Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo, а также гарантийные обязательства и локальные дистрибьюторские сети для этих марок. Продажа была завершена 31 июля, и компания также рассматривает аналогичные меры для бренда Jetour, указывается в сообщении. Вместе с тем Chery заявил, что будет внимательно следить за геополитическими изменениями, и допустил корректировку своей стратегии по РФ при изменении международной нормативной среды, включая санкции и программы экспортного контроля. Компания вместе с тем стремится нарастить свою долю на зарубежных рынках, чтобы минимизировать влияние от сворачивания бизнеса в РФ на операционные и финансовые результаты, говорится в сообщении. Согласно проспекту эмиссии, компания планирует разместить 297,4 миллиона акций по цене в 27,75-30,75 гонконгского доллара (примерно 3,6-4 доллара США), на сумму в целом в 8,25-9,14 миллиарда гонконгских долларов (1,1-1,2 миллиарда долларов США). Окончательная цена будет определена 23 сентября, а старт торгов ожидается 25 сентября, говорится в документе.
17:38 17.09.2025
 
Chery намерен сокращать присутствие в России

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китайский концерн Chery Automobile планирует максимально сократить свое присутствие на российском рынке к 2027 году на фоне санкций, расширяясь в других странах, но готов пересмотреть политику при изменении ситуации, следует из документа компании на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) в рамках подготовки к первичному публичному размещению (IPO).
Ранее в среду российское подразделение автомобильного бренда Chery опровергло РИА Новости информацию об уходе с российского рынка.
"Чтобы снизить риски, связанные с санкциями, мы прекратили сделки с Ираном и Кубой с 31 декабря 2024 года и сокращаем свою деятельность в России. В марте 2025 года мы начали сокращать наши операции в России, а в апреле заключили соглашения о продаже части наших местных активов и каналов сбыта... Ожидается, что к 2027 году мы постепенно сократим существующие бренды и каналы сбыта в России", - сообщает компания.
Выручка компании в РФ в 2023 году составляла 25,5% от общей выручки в мире, в 2024 году доля сократилась уже до 17,7%, а в первом квартале текущего года - до 10,7%, говорится в документе. Как ожидается, доля продаж легковых автомобилей в России в общей выручке будет "незначительной" в 2027 году, отмечает Chery.
Российское подразделение Chery 28 апреля заключило сделки с тремя компаниями, которые занимаются преимущественно продажами легковых автомобилей, и независимой третьей стороной, говорится в документе.
Согласно условиям, компания согласилась передать имеющиеся запасы автомобилей Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo, а также гарантийные обязательства и локальные дистрибьюторские сети для этих марок. Продажа была завершена 31 июля, и компания также рассматривает аналогичные меры для бренда Jetour, указывается в сообщении.
Вместе с тем Chery заявил, что будет внимательно следить за геополитическими изменениями, и допустил корректировку своей стратегии по РФ при изменении международной нормативной среды, включая санкции и программы экспортного контроля.
Компания вместе с тем стремится нарастить свою долю на зарубежных рынках, чтобы минимизировать влияние от сворачивания бизнеса в РФ на операционные и финансовые результаты, говорится в сообщении.
Согласно проспекту эмиссии, компания планирует разместить 297,4 миллиона акций по цене в 27,75-30,75 гонконгского доллара (примерно 3,6-4 доллара США), на сумму в целом в 8,25-9,14 миллиарда гонконгских долларов (1,1-1,2 миллиарда долларов США). Окончательная цена будет определена 23 сентября, а старт торгов ожидается 25 сентября, говорится в документе.
