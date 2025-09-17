https://1prime.ru/20250917/drony-862393852.html

"Устраивают засады". СМИ рассказали, чего боится Украина в зоне СВО

"Устраивают засады". СМИ рассказали, чего боится Украина в зоне СВО - 17.09.2025, ПРАЙМ

"Устраивают засады". СМИ рассказали, чего боится Украина в зоне СВО

Украинские войска пытаются укрывать дороги и объекты матерчатыми сетками, чтобы снизить риск ударов российских беспилотников, однако такие меры не всегда... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T16:52+0300

2025-09-17T16:52+0300

2025-09-17T16:52+0300

спецоперация на украине

рф

всу

forbes

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84178/55/841785526_0:69:3073:1797_1920x0_80_0_0_b5d5b167805368063e5b37fd414f9dfb.jpg

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Украинские войска пытаются укрывать дороги и объекты матерчатыми сетками, чтобы снизить риск ударов российских беспилотников, однако такие меры не всегда эффективны, сообщает Business Insider.В публикации уточняется, что военнослужащие ВСУ используют сетку для маскировки трасс и важных объектов, надеясь таким образом обезопасить перемещения. В ряде случаев это остается единственным способом хоть как-то защититься от российских дронов, однако результат далеко не всегда оправдывает ожидания."Российские операторы дронов находят способы для проникновения внутрь этих тоннелей и наносят удары по ВСУ, а иногда и вовсе устраивают засады, чтобы дождаться удобного момента для нападения", — отмечается в материале.Ранее Forbes писал о дефиците техники у украинских подразделений на фоне активных атак российских беспилотников. Издание отдельно отмечало результаты работы центра "Рубикон", чьи подразделения серьезно осложняют логистику для ВСУ, назвав его одним из наиболее эффективных на линии фронта.Кроме того, замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко на заседании коллегии ведомства 1 сентября сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" за год уничтожил в зоне СВО более четырех тысяч средств связи, комплексов радиоэлектронной борьбы и РЛС, а также свыше 44 тысяч FPV-дронов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20250916/lozh-862365518.html

https://1prime.ru/20250915/bpla-862317260.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, всу, forbes, в мире