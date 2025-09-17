https://1prime.ru/20250917/evropa-862366386.html

Британский разведчик рассказал, что в ЕС задумали против России

Британский разведчик рассказал, что в ЕС задумали против России - 17.09.2025

Британский разведчик рассказал, что в ЕС задумали против России

Бывший офицер британской военной разведки и преподаватель стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж выразил мнение, что Европа будет... | 17.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Бывший офицер британской военной разведки и преподаватель стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж выразил мнение, что Европа будет предпринимать различные провокационные действия, стремясь подтолкнуть США к прямому конфликту с Россией.“Они (США. — Прим. ред.) не будут вмешиваться и подвергать опасности своих военнослужащих из-за Украины или даже из-за Западной Европы, если только не произойдет что-то вопиющее. Разного рода провокации будут продолжаться, например, террористические акты. При этом, возможно, они даже станут более ужасающими, потому что Западная Европа довольно слаба”, — добавил он.Ледвидж также подчеркнул, что европейские армии в их нынешнем состоянии не могут самостоятельно противостоять России. На протяжении последних лет Россия отмечает активность НАТО на своих западных рубежах, которая не имеет прецедентов. Североатлантический альянс осуществляет различные инициативы, объясняя это противостоянием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военного присутствия блока в Европе. МИД России подчеркивает готовность вести диалог с НАТО на равных условиях, при этом Запад должен отказаться от милитаризации континента.

Новости

