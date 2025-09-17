Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский разведчик рассказал, что в ЕС задумали против России - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250917/evropa-862366386.html
Британский разведчик рассказал, что в ЕС задумали против России
Британский разведчик рассказал, что в ЕС задумали против России - 17.09.2025, ПРАЙМ
Британский разведчик рассказал, что в ЕС задумали против России
Бывший офицер британской военной разведки и преподаватель стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж выразил мнение, что Европа будет... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T01:01+0300
2025-09-17T01:01+0300
спецоперация на украине
европа
сша
украина
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Бывший офицер британской военной разведки и преподаватель стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж выразил мнение, что Европа будет предпринимать различные провокационные действия, стремясь подтолкнуть США к прямому конфликту с Россией.“Они (США. — Прим. ред.) не будут вмешиваться и подвергать опасности своих военнослужащих из-за Украины или даже из-за Западной Европы, если только не произойдет что-то вопиющее. Разного рода провокации будут продолжаться, например, террористические акты. При этом, возможно, они даже станут более ужасающими, потому что Западная Европа довольно слаба”, — добавил он.Ледвидж также подчеркнул, что европейские армии в их нынешнем состоянии не могут самостоятельно противостоять России. На протяжении последних лет Россия отмечает активность НАТО на своих западных рубежах, которая не имеет прецедентов. Североатлантический альянс осуществляет различные инициативы, объясняя это противостоянием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военного присутствия блока в Европе. МИД России подчеркивает готовность вести диалог с НАТО на равных условиях, при этом Запад должен отказаться от милитаризации континента.
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
https://1prime.ru/20250908/rossiya-861935033.html
европа
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, сша, украина, мид рф, нато
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, США, УКРАИНА, МИД РФ, НАТО
01:01 17.09.2025
 
Британский разведчик рассказал, что в ЕС задумали против России

Разведчик Фрэнк Ледвидж: Западная Европа продолжит провокации против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Бывший офицер британской военной разведки и преподаватель стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж выразил мнение, что Европа будет предпринимать различные провокационные действия, стремясь подтолкнуть США к прямому конфликту с Россией.
“Они (США. — Прим. ред.) не будут вмешиваться и подвергать опасности своих военнослужащих из-за Украины или даже из-за Западной Европы, если только не произойдет что-то вопиющее. Разного рода провокации будут продолжаться, например, террористические акты. При этом, возможно, они даже станут более ужасающими, потому что Западная Европа довольно слаба”, — добавил он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Ледвидж также подчеркнул, что европейские армии в их нынешнем состоянии не могут самостоятельно противостоять России.
На протяжении последних лет Россия отмечает активность НАТО на своих западных рубежах, которая не имеет прецедентов. Североатлантический альянс осуществляет различные инициативы, объясняя это противостоянием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военного присутствия блока в Европе. МИД России подчеркивает готовность вести диалог с НАТО на равных условиях, при этом Запад должен отказаться от милитаризации континента.
Символика саммита ШОС в Тяньцзине.
"Это нелепо": на Западе отреагировали на новые дипломатические шаги России
8 сентября, 03:35
 
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАСШАУКРАИНАМИД РФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала