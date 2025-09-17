https://1prime.ru/20250917/evrosoyuz-862351444.html

От производства к пустоте: в ЕС ужаснулись новой реальности

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Промышленные предприятия в Европе закрываются, работы лишились уже 18 тысяч человек. И дело не только в отказе от российских энергоносителей. О том, чем это обернется, — в материале Прайм.Производственный закат ЕвропыС января остановились 72 крупных производства. Больше было только в кризисном 2009-м (81). Даже ковидный год принес меньший ущерб.В предыдущие пару лет проблема касалась в основном Германии. Сейчас же — почти всех в ЕС. Из закрытых заводов на Испанию приходится 17%, Францию — 14%, Чехию и ФРГ — по 11%.Уволили 18 тысяч человек. Для сравнения: в пандемию — 18,7 тысячи, а в кризис 2008-го — 27,3 тысячи.В июле 2025 года безработицу в еврозоне с учетом сезонных колебаний зафиксировали на уровне 6,2%. Для сравнения: в России — всего 2,2%, исторический минимум для страны.По данным Евростата, выпуск промышленных товаров сократился в 2023 году на 1,4% по сравнению с 2022-м. А в 2024-м — на 2,0%, чем годом ранее.Наибольшее падение — в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов, машин и оборудования, электрооборудования и готовых металлических изделий.Из лидера в аутсайдерыРаньше основным двигателем европейской экономики была Германия, но сейчас там безработица на десятилетнем максимуме. По данным Федерального агентства труда, в августе число нетрудоустроенных выросло до 3,025 миллиона человек. Только в автомобильной отрасли в течение года сократили порядка 51 500 сотрудников. Из-за американских пошлин и растущей конкуренции со стороны Китая под угрозой каждое пятое рабочее место в машиностроении.В конце прошлого года в Союзе работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии Gesamtmetall спрогнозировали: в ближайшие пять лет страна недосчитается 300 тысяч рабочих мест.Канцлер Фридрих Мерц не торопится решать проблему. Наблюдатели неоднократно обращали внимание: у него другие задачи. Спасения от экономического кризиса в списке, похоже, нет.Когда Мерц обещал "сделать все" для блокировки "Северного потока — 2", российский сенатор Алексей Пушков отметил: "Это равнозначно тому, что сказать: мы сделаем все, чтобы и дальше гробить немецкую промышленность"."Мы не выживем"Конкурентоспособность промышленных предприятий ЕС в последние годы снизилась. В первую очередь пострадали те, кто зависели от поставок дешевого газа из России. Это химическая, нефтехимическая отрасли и нефтепереработка, поясняет заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.Кризис бьет не по одному месту. Например, удорожание продукции химической промышленности скажется на автомобилестроении, где ее активно используют.Само собой, в убытке те, кто традиционно зависели от дешевизны энергоносителей. В частности, производители удобрений, стекольщики, сталелитейщики промышленности, изготовители полупроводников."В сталелитейной отрасли Европы избыточные мощности в четыре-пять раз превышают нынешние объемы производства, то есть спрос на продукцию крайне слабый. Из-за этого компании отказываются от инвестиционных планов и сокращают персонал", — указывает Смирнов.Промышленники просят власти защитить их. "Иначе мы не выживем", — призналась Financial Times топ-менеджер немецкой компании ThyssenKrupp Ильзе Хенне.Неминуемый исходСторонники низкоуглеродной экономики надеются, что закрытие энергоемких предприятий ускорит декарбонизацию и переход к экологически чистым технологиям. Но пока наблюдаются лишь долгосрочное снижение конкурентоспособности экономики Европы и падение занятости, отмечает Смирнов."Из-за уменьшения налоговых поступлений и роста расходов на социальные выплаты по безработице увеличится дефицит госбюджета", — предупреждает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.По мнению Смирнова, в следующем году ситуация вряд ли изменится.Европа рискует окончательно уступить технологическое лидерство Азии и США. Усиливается вероятность того, что некоторые ключевые страны покинут ЕС по примеру Brexit, полагает, в свою очередь, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.Таким образом, неизбежные последствия, с которыми столкнется Старый Свет, — дальнейшая деиндустриализация экономики и утрата компетенций. А восстановить позиции будет чрезвычайно сложно.

