Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ГКЗ рассказал об открытии нефтегазовых месторождений в России - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250917/mestorozhdeniya-862394235.html
Глава ГКЗ рассказал об открытии нефтегазовых месторождений в России
Глава ГКЗ рассказал об открытии нефтегазовых месторождений в России - 17.09.2025, ПРАЙМ
Глава ГКЗ рассказал об открытии нефтегазовых месторождений в России
Новые открытия нефтегазовых месторождений в 2025 году продолжаются в России, но крупных пока не было, заявил журналистам глава Госкомиссии по запасам Игорь... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T16:56+0300
2025-09-17T16:56+0300
энергетика
россия
газ
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861703197_0:222:2855:1827_1920x0_80_0_0_c82dd1ba2bff99548add708e8b78607f.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Новые открытия нефтегазовых месторождений в 2025 году продолжаются в России, но крупных пока не было, заявил журналистам глава Госкомиссии по запасам Игорь Шпуров на полях Промышленно-энергетического форума TNF. "Постоянно идут открытия. Каких-то очень крупных открытий, как, например, Пайяха, к сожалению, пока в этом году нет. Хотя открытия идут. Все в плановом режиме", - ответил он на вопрос РИА Новости, были ли в этом году крупные открытия нефтегазовых месторождений. Он отметил, что в основном новые месторождения открываются в привычных регионах - это Западная и Восточная Сибирь, а также Урал и Поволжье. "Основные месторождения уже открыты давно. Сейчас идет открытие малых месторождений, либо в труднодоступных районах. Но, тем не менее, это все равно продолжается", - добавил Шпуров.
https://1prime.ru/20250916/vengriya-862341227.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861703197_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_4487858e45d5a9c24b04c3236df3e56a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, нефть
Энергетика, РОССИЯ, Газ, Нефть
16:56 17.09.2025
 
Глава ГКЗ рассказал об открытии нефтегазовых месторождений в России

Шпуров: крупных открытий нефтегазовых месторождений в РФ в 2025 году пока не было

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Новые открытия нефтегазовых месторождений в 2025 году продолжаются в России, но крупных пока не было, заявил журналистам глава Госкомиссии по запасам Игорь Шпуров на полях Промышленно-энергетического форума TNF.
"Постоянно идут открытия. Каких-то очень крупных открытий, как, например, Пайяха, к сожалению, пока в этом году нет. Хотя открытия идут. Все в плановом режиме", - ответил он на вопрос РИА Новости, были ли в этом году крупные открытия нефтегазовых месторождений.
Он отметил, что в основном новые месторождения открываются в привычных регионах - это Западная и Восточная Сибирь, а также Урал и Поволжье.
"Основные месторождения уже открыты давно. Сейчас идет открытие малых месторождений, либо в труднодоступных районах. Но, тем не менее, это все равно продолжается", - добавил Шпуров.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
В Венгрии объяснили, почему страна не откажется от российской нефти
Вчера, 15:26
 
ЭнергетикаРОССИЯГазНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала