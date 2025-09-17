https://1prime.ru/20250917/mestorozhdeniya-862394235.html

Глава ГКЗ рассказал об открытии нефтегазовых месторождений в России

Глава ГКЗ рассказал об открытии нефтегазовых месторождений в России

энергетика

россия

газ

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861703197_0:222:2855:1827_1920x0_80_0_0_c82dd1ba2bff99548add708e8b78607f.jpg

ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Новые открытия нефтегазовых месторождений в 2025 году продолжаются в России, но крупных пока не было, заявил журналистам глава Госкомиссии по запасам Игорь Шпуров на полях Промышленно-энергетического форума TNF. "Постоянно идут открытия. Каких-то очень крупных открытий, как, например, Пайяха, к сожалению, пока в этом году нет. Хотя открытия идут. Все в плановом режиме", - ответил он на вопрос РИА Новости, были ли в этом году крупные открытия нефтегазовых месторождений. Он отметил, что в основном новые месторождения открываются в привычных регионах - это Западная и Восточная Сибирь, а также Урал и Поволжье. "Основные месторождения уже открыты давно. Сейчас идет открытие малых месторождений, либо в труднодоступных районах. Но, тем не менее, это все равно продолжается", - добавил Шпуров.

россия, газ, нефть