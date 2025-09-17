Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о поддержке проектов в нефтегазовой отрасли - 17.09.2025
В Минпромторге рассказали о поддержке проектов в нефтегазовой отрасли
Весь комплекс мер поддержки проектов в области производства нефтегазового оборудования уже разработан в Минпромторге РФ, сообщил директор департамента... | 17.09.2025, ПРАЙМ
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Весь комплекс мер поддержки проектов в области производства нефтегазового оборудования уже разработан в Минпромторге РФ, сообщил директор департамента машиностроения для ТЭК Михаил Кузнецов. "Говоря о поддержке производителей оборудования, можно сказать, что в Министерстве промышленности и торговли уже разработан весь комплекс мер, который позволяет поддерживать проекты на всех стадиях его реализации. Если мы говорим про этап НИОКР, то здесь мы обычно используем невозвратные субсидии. Если мы говорим про этап масштабирования производства, то это льготное кредитование. Если мы говорим про этап внедрения, то это всяческая поддержка, непосредственно внедрение в закупочные процедуры нефтегазовые компаний таких механизмов, которые бы стимулировали потребление именно отечественной продукции", - сказал Кузнецов в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025. Кузнецов добавил, что РФ, успешно работая в направлении освоения производства импортозамещающего оборудования, должна переключаться уже на нефтесервис. Огромный объем продукции нефтегазового машиностроения потребляется российскими нефтегазовыми компаниями через сервисные услуги. "Я скажу предварительно свое мнение, что мы можем считать российской услугой. В моем понимании, российская услуга – это сплав в первую очередь персонала, компетенции, то есть людей, и непосредственно того оборудования, которое при оказании этих услуг используется", - отметил Кузнецов.
бизнес, рф, минпромторг, газ, нефть
Энергетика, Бизнес, РФ, Минпромторг, Газ, Нефть
09:04 17.09.2025
 
В Минпромторге рассказали о поддержке проектов в нефтегазовой отрасли

В Минпромторге заявили об окончании разработки мер поддержки нефтегазовой отрасли

ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Весь комплекс мер поддержки проектов в области производства нефтегазового оборудования уже разработан в Минпромторге РФ, сообщил директор департамента машиностроения для ТЭК Михаил Кузнецов.
"Говоря о поддержке производителей оборудования, можно сказать, что в Министерстве промышленности и торговли уже разработан весь комплекс мер, который позволяет поддерживать проекты на всех стадиях его реализации. Если мы говорим про этап НИОКР, то здесь мы обычно используем невозвратные субсидии. Если мы говорим про этап масштабирования производства, то это льготное кредитование. Если мы говорим про этап внедрения, то это всяческая поддержка, непосредственно внедрение в закупочные процедуры нефтегазовые компаний таких механизмов, которые бы стимулировали потребление именно отечественной продукции", - сказал Кузнецов в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025.
Кузнецов добавил, что РФ, успешно работая в направлении освоения производства импортозамещающего оборудования, должна переключаться уже на нефтесервис. Огромный объем продукции нефтегазового машиностроения потребляется российскими нефтегазовыми компаниями через сервисные услуги.
"Я скажу предварительно свое мнение, что мы можем считать российской услугой. В моем понимании, российская услуга – это сплав в первую очередь персонала, компетенции, то есть людей, и непосредственно того оборудования, которое при оказании этих услуг используется", - отметил Кузнецов.
Трамп снова призвал Европу отказаться от российской нефти
Вчера, 17:16
 
