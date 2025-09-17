https://1prime.ru/20250917/minpromtorg-862373566.html

В Минпромторге рассказали о поддержке проектов в нефтегазовой отрасли

В Минпромторге рассказали о поддержке проектов в нефтегазовой отрасли - 17.09.2025, ПРАЙМ

В Минпромторге рассказали о поддержке проектов в нефтегазовой отрасли

Весь комплекс мер поддержки проектов в области производства нефтегазового оборудования уже разработан в Минпромторге РФ, сообщил директор департамента... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T09:04+0300

2025-09-17T09:04+0300

2025-09-17T09:04+0300

энергетика

бизнес

рф

минпромторг

газ

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg

ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Весь комплекс мер поддержки проектов в области производства нефтегазового оборудования уже разработан в Минпромторге РФ, сообщил директор департамента машиностроения для ТЭК Михаил Кузнецов. "Говоря о поддержке производителей оборудования, можно сказать, что в Министерстве промышленности и торговли уже разработан весь комплекс мер, который позволяет поддерживать проекты на всех стадиях его реализации. Если мы говорим про этап НИОКР, то здесь мы обычно используем невозвратные субсидии. Если мы говорим про этап масштабирования производства, то это льготное кредитование. Если мы говорим про этап внедрения, то это всяческая поддержка, непосредственно внедрение в закупочные процедуры нефтегазовые компаний таких механизмов, которые бы стимулировали потребление именно отечественной продукции", - сказал Кузнецов в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025. Кузнецов добавил, что РФ, успешно работая в направлении освоения производства импортозамещающего оборудования, должна переключаться уже на нефтесервис. Огромный объем продукции нефтегазового машиностроения потребляется российскими нефтегазовыми компаниями через сервисные услуги. "Я скажу предварительно свое мнение, что мы можем считать российской услугой. В моем понимании, российская услуга – это сплав в первую очередь персонала, компетенции, то есть людей, и непосредственно того оборудования, которое при оказании этих услуг используется", - отметил Кузнецов.

https://1prime.ru/20250916/neft-862344583.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, минпромторг, газ, нефть