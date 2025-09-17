https://1prime.ru/20250917/nato-862367634.html

В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО

В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО - 17.09.2025, ПРАЙМ

В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО

Геополитический аналитик и финский профессор Туомас Малинен заявил в соцсети X, что в случае конфликта с Россией НАТО потерпит поражение на поле боя и именно... | 17.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Геополитический аналитик и финский профессор Туомас Малинен заявил в соцсети X, что в случае конфликта с Россией НАТО потерпит поражение на поле боя и именно поэтому вынуждена будет использовать ядерное оружие.Так Малинен отреагировал на материал New York Times, касающийся значительных объемов производства беспилотников в России.“Очевидный факт, который я никогда бы не хотел увидеть в своей жизни, заключается в том, что, если разразится война между НАТО и Россией, именно альянс первым прибегнет к ядерному оружию, поскольку конвенциональная война на поле боя уже проиграна”, — отметил Малинен.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в прошлом году подробно объяснил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, так как это не имеет смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики систематически пугают своих граждан якобы российской угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем. Путин заверил, что "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

москва

2025

Новости

