В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО - 17.09.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО
Геополитический аналитик и финский профессор Туомас Малинен заявил в соцсети X, что в случае конфликта с Россией НАТО потерпит поражение на поле боя и именно... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T03:48+0300
2025-09-17T03:48+0300
спецоперация на украине
москва
владимир путин
такер карлсон
new york times
нато
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Геополитический аналитик и финский профессор Туомас Малинен заявил в соцсети X, что в случае конфликта с Россией НАТО потерпит поражение на поле боя и именно поэтому вынуждена будет использовать ядерное оружие.Так Малинен отреагировал на материал New York Times, касающийся значительных объемов производства беспилотников в России.“Очевидный факт, который я никогда бы не хотел увидеть в своей жизни, заключается в том, что, если разразится война между НАТО и Россией, именно альянс первым прибегнет к ядерному оружию, поскольку конвенциональная война на поле боя уже проиграна”, — отметил Малинен.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в прошлом году подробно объяснил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, так как это не имеет смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики систематически пугают своих граждан якобы российской угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем. Путин заверил, что "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
москва, владимир путин, такер карлсон, new york times, нато
Спецоперация на Украине, МОСКВА, Владимир Путин, Такер Карлсон, New York Times, НАТО
03:48 17.09.2025
 
Профессор Туомас Малинен: НАТО проиграет войну России на поле боя

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Геополитический аналитик и финский профессор Туомас Малинен заявил в соцсети X, что в случае конфликта с Россией НАТО потерпит поражение на поле боя и именно поэтому вынуждена будет использовать ядерное оружие.
Так Малинен отреагировал на материал New York Times, касающийся значительных объемов производства беспилотников в России.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
“Очевидный факт, который я никогда бы не хотел увидеть в своей жизни, заключается в том, что, если разразится война между НАТО и Россией, именно альянс первым прибегнет к ядерному оружию, поскольку конвенциональная война на поле боя уже проиграна”, — отметил Малинен.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в прошлом году подробно объяснил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, так как это не имеет смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики систематически пугают своих граждан якобы российской угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем. Путин заверил, что "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО
Вчера, 03:38
 
Спецоперация на УкраинеМОСКВАВладимир ПутинТакер КарлсонNew York TimesНАТО
 
 
