Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет в среду утром после двух дней роста - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250917/neft-862371947.html
Нефть дешевеет в среду утром после двух дней роста
Нефть дешевеет в среду утром после двух дней роста - 17.09.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в среду утром после двух дней роста
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, участники рынка ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут повлиять на курс... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T08:06+0300
2025-09-17T08:06+0300
энергетика
рынок
торги
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, участники рынка ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут повлиять на курс доллара и котировки "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.29 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,18% - до 68,35 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 64,41 доллара. По итогам двух предыдущих торговых сессий Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3,11%. Инвесторы в среду ожидают решений ФРС США по денежно-кредитной политике, которые могут повлиять на курс доллара и чувствительные к валютной траектории котировки нефти. Так, традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается - при мягкой. "Основное внимание рынка будет сосредоточено на том, сколько членов ФРС... выступят за снижение ставки на 50 базисных пунктов, будет ли в прогнозах указано два или три сокращения по 25 базисных пунктов, а также на тоне председателя ФРС Пауэлла во время пресс-конференции", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сайкамора (Tony Sycamore). Эксперт, которого цитирует Рейтер, также добавил, что "любая реакция "покупай на слухах - продавай на фактах" на рисковых активах, включая нефть, окажется кратковременной, учитывая возможность последующих снижений ставки на 25 базисных пунктов в октябре и декабре". По данным CME Group, 96,1% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, в то время как 3,9% прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов - до 3,75-4%. Также в ночь на среду API опубликовал свою оценку по запасам нефти в США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 12 сентября сократились на 1,6 миллиона баррелей. Официальные данные позднее в среду опубликует минэнерго США. За неделю, завершившуюся 5 сентября, Коммерческие запасы нефти в Штатах (исключая стратегический резерв) выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 424,6 миллиона баррелей. При этом аналитики, наоборот, ожидали снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20250916/neft-862349445.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8c549da9ff0a1d7205ae39e5f729fd24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, нефть
Энергетика, Рынок, Торги, Нефть
08:06 17.09.2025
 
Нефть дешевеет в среду утром после двух дней роста

Цены на нефть снижаются в среду после двух дней роста в ожидании решений ФРС США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Деньги, нефть. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, участники рынка ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут повлиять на курс доллара и котировки "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.29 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,18% - до 68,35 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 64,41 доллара.
По итогам двух предыдущих торговых сессий Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3,11%.
Инвесторы в среду ожидают решений ФРС США по денежно-кредитной политике, которые могут повлиять на курс доллара и чувствительные к валютной траектории котировки нефти. Так, традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается - при мягкой.
"Основное внимание рынка будет сосредоточено на том, сколько членов ФРС... выступят за снижение ставки на 50 базисных пунктов, будет ли в прогнозах указано два или три сокращения по 25 базисных пунктов, а также на тоне председателя ФРС Пауэлла во время пресс-конференции", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сайкамора (Tony Sycamore).
Эксперт, которого цитирует Рейтер, также добавил, что "любая реакция "покупай на слухах - продавай на фактах" на рисковых активах, включая нефть, окажется кратковременной, учитывая возможность последующих снижений ставки на 25 базисных пунктов в октябре и декабре".
По данным CME Group, 96,1% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, в то время как 3,9% прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов - до 3,75-4%.
Также в ночь на среду API опубликовал свою оценку по запасам нефти в США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 12 сентября сократились на 1,6 миллиона баррелей.
Официальные данные позднее в среду опубликует минэнерго США. За неделю, завершившуюся 5 сентября, Коммерческие запасы нефти в Штатах (исключая стратегический резерв) выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 424,6 миллиона баррелей. При этом аналитики, наоборот, ожидали снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей.
Перекачивающая станция компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
"Транснефть" опровергла сообщения о планах ограничить прием нефти
Вчера, 18:30
 
ЭнергетикаРынокТоргиНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала