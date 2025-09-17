https://1prime.ru/20250917/neft-862371947.html

Нефть дешевеет в среду утром после двух дней роста

Нефть дешевеет в среду утром после двух дней роста - 17.09.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в среду утром после двух дней роста

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, участники рынка ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут повлиять на курс... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T08:06+0300

2025-09-17T08:06+0300

2025-09-17T08:06+0300

энергетика

рынок

торги

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, участники рынка ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут повлиять на курс доллара и котировки "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.29 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,18% - до 68,35 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 64,41 доллара. По итогам двух предыдущих торговых сессий Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3,11%. Инвесторы в среду ожидают решений ФРС США по денежно-кредитной политике, которые могут повлиять на курс доллара и чувствительные к валютной траектории котировки нефти. Так, традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается - при мягкой. "Основное внимание рынка будет сосредоточено на том, сколько членов ФРС... выступят за снижение ставки на 50 базисных пунктов, будет ли в прогнозах указано два или три сокращения по 25 базисных пунктов, а также на тоне председателя ФРС Пауэлла во время пресс-конференции", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сайкамора (Tony Sycamore). Эксперт, которого цитирует Рейтер, также добавил, что "любая реакция "покупай на слухах - продавай на фактах" на рисковых активах, включая нефть, окажется кратковременной, учитывая возможность последующих снижений ставки на 25 базисных пунктов в октябре и декабре". По данным CME Group, 96,1% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, в то время как 3,9% прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов - до 3,75-4%. Также в ночь на среду API опубликовал свою оценку по запасам нефти в США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 12 сентября сократились на 1,6 миллиона баррелей. Официальные данные позднее в среду опубликует минэнерго США. За неделю, завершившуюся 5 сентября, Коммерческие запасы нефти в Штатах (исключая стратегический резерв) выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 424,6 миллиона баррелей. При этом аналитики, наоборот, ожидали снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20250916/neft-862349445.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, нефть