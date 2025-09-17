Цены на нефть ускорили снижение в среду днем

https://1prime.ru/20250917/neft-862388474.html

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили темпы снижения по сравнению с утренней динамикой в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,63% - до 68,04 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,67%, до 64,09 доллара. Утром нефть дешевела примерно на 0,2%. Цены на нефть несколько корректируются после трехдневного роста, суммарно за этот период котировки выросли более чем на 3%. Позднее в среду будут объявлены итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор примет решение о величине ставки рефинансирования, обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл. По данным CME Group, 94% аналитиков ждут снижения учётной ставки в среду до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых, а остальные 6% экспертов допускают снижение до 3,75-4%. Традиционно снижение ставки сдерживает стоимость доллара, что, в свою очередь, поддерживает нефтяные цены. Также в среду будет опубликована статистика минэнерго США о запасах в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 12 сентября коммерческие запасы нефти в Штатах снизились на 1,5 миллиона баррелей после роста на 3,9 миллиона неделей ранее. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 3,4 миллиона баррелей.

