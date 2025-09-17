https://1prime.ru/20250917/neft-862395246.html

Глава ГКЗ прокомментировал объем добычи нефти в России

ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Доля базовой добычи нефти, то есть без применения всех новых технологий увеличения нефтеотдачи, у российских вертикально-интегрированных компаний (ВИНКов) с 2008 года снизилась до 30% с 65%, стабилизировать добычу позволило стимулирование вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов, в том числе за счёт гидравлических разрывов пластов (ГРП), заявил глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров на сессии Промышленно-энергетического форума TNF. "С 2008 по 2024 год доля базовой добычи в общей добыче Российской Федерации сократилась с 65 до 30%. То есть более чем вдвое", - сказал Шпуров. "Что это означает? Это означает то, что если бы мы не применяли технологии повышения нефтеотдачи, а здесь они имеются в виду все, включая горизонтальные скважины, включая многостадийный ГРП... мы бы сегодня имели бы добычу, наверное, в 30% от того, что мы сегодня имеем в стране. Потому что вся основная добыча обеспечена новыми методами", - добавил он. Снижения добычи не произошло, так как ее удалось стабилизовать за счет введения примерно с 2012 года специальных систем стимулов для применения новых технологий в освоения трудноизвлекаемых запасов, добавил он. При этом, по словам Шпурова, на физико-химические методы увеличения нефтеотдачи приходится сейчас менее 10% обеспечиваемой новыми технологиями добычи. Но в условиях, когда большинство крупных месторождений выработаны более чем на 70% и имеют обводненность более 90%, эта величина должна быть минимум 30-40%. По данным таблицы, представленной Шпуровым, физико-химические методы увеличения нефотеотдачи обеспечили крупным компаниям в 2022 году добычу дополнительных 20,528 миллиона тонн, в 2023 году - 22,051 миллиона тонн, а в 2024 году - 24,217 миллиона тонн. При этом совокупная добыча российских ВИНКов составляла 455, 460 и 462 миллиона тонн нефти соответственно. Позднее Шпуров уточнил журналистам, что речь идет о всех новых технологиях для добычи, и это, по его словам, нормальный технологический прогресс. "Мы говорим о том, что все запасы когда-то были трудноизвлекаемыми. Самотлор тоже был трудноизвлекаемым. Нашлись технологии кустового бурения и другие. И эти запасы стало возможно извлекать", - прокомментировал он, отвечая на вопрос РИА Новости. "Чем дальше мы идем, чем больше мы разрабатываем, тем сложнее становятся запасы, которые всегда требуют новых технологий геологоразведки и добычи. И, соответственно, это стимулирует технологический прогресс", - добавил он. Он объяснил, что, тем не менее, если бы государство не стимулировало компании на создание новых технологий, то сейчас "этого бы ничего и не было".

