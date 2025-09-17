https://1prime.ru/20250917/neft-862396688.html

Добыча нефти в США за неделю по 12 сентября слабо снизилась

энергетика

нефть

сша

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 12 сентября, сократилась на 13 тысяч баррелей - до 13,482 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,46 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июне добыча нефти в США составила 13,58 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель составил 13,52 миллиона баррелей в сутки, в августе - 13,53 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 9 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,44 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 20 тысяч баррелей, до 13,3 миллиона баррелей в день.

сша

2025

