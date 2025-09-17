Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза
Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 сентября, сократились сразу на 9,3 миллиона баррелей, или на 2,2% - до 415,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 1,5 миллиона баррелей.В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 23,6 миллиона с 23,9 миллиона баррелей.Запасы бензина снизились на 2,3 миллиона баррелей (на 1,1%) - до 217,6 миллиона. Аналитики ожидали сокращения показателя на 0,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4 миллиона баррелей (на 3,4%) - до 124,7 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение только на 1,1 миллиона баррелей.
нефть, сша
Энергетика, Нефть, США
17:37 17.09.2025 (обновлено: 17:41 17.09.2025)
 
Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза

Запасы нефти в США за неделю по 12 сентября упали до 415,4 млн баррелей

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 сентября, сократились сразу на 9,3 миллиона баррелей, или на 2,2% - до 415,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 1,5 миллиона баррелей.
В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 23,6 миллиона с 23,9 миллиона баррелей.
Запасы бензина снизились на 2,3 миллиона баррелей (на 1,1%) - до 217,6 миллиона. Аналитики ожидали сокращения показателя на 0,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4 миллиона баррелей (на 3,4%) - до 124,7 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение только на 1,1 миллиона баррелей.
Перекачивающая станция компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
"Транснефть" опровергла сообщения о планах ограничить прием нефти
Вчера, 18:30
 
