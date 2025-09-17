https://1prime.ru/20250917/neft-862396821.html

Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза

Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза - 17.09.2025

Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 сентября, сократились сразу на 9,3 миллиона баррелей, или на 2,2% - | 17.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 сентября, сократились сразу на 9,3 миллиона баррелей, или на 2,2% - до 415,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 1,5 миллиона баррелей.В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 23,6 миллиона с 23,9 миллиона баррелей.Запасы бензина снизились на 2,3 миллиона баррелей (на 1,1%) - до 217,6 миллиона. Аналитики ожидали сокращения показателя на 0,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4 миллиона баррелей (на 3,4%) - до 124,7 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение только на 1,1 миллиона баррелей.

