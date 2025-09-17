Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов оценил уровень импортонезависимости в оборудовании нефтегаза
Алиханов оценил уровень импортонезависимости в оборудовании нефтегаза
2025-09-17T15:55+0300
2025-09-17T15:55+0300
энергетика
россия
антон алиханов
минпромторг
газпром
нефть
газ
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Уровень импортонезависимости России в сфере нефтегазового оборудования за последние 10 лет вырос с 43% до 70%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025. "И за десятилетний период удалось повысить уровень импортонезависимости с 43% до 70%", - сказал министр о российском нефтегазовом оборудовании. Алиханов добавил, что объем российского рынка нефтегазового машиностроения по итогам прошлого года составил 674 миллиарда рублей. "Мы не видим проблем с тем, чтобы к 2030 году достичь 90% (доли импортонезависимости в нефтегазовом оборудовании - ред.), но вот Александр Валерьевич (глава "Газпром нефти" Дюков - ред.) говорит о том, что и в конце 2027 года, можно уже этих цифр будет добиться. С удовольствием перевыполним эти планы", - отметил Алиханов.
россия, антон алиханов, минпромторг, газпром, нефть, газ
Энергетика, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Газпром, Нефть, Газ
15:55 17.09.2025
 
Алиханов оценил уровень импортонезависимости в оборудовании нефтегаза

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Уровень импортонезависимости России в сфере нефтегазового оборудования за последние 10 лет вырос с 43% до 70%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025.
"И за десятилетний период удалось повысить уровень импортонезависимости с 43% до 70%", - сказал министр о российском нефтегазовом оборудовании.
Алиханов добавил, что объем российского рынка нефтегазового машиностроения по итогам прошлого года составил 674 миллиарда рублей.
"Мы не видим проблем с тем, чтобы к 2030 году достичь 90% (доли импортонезависимости в нефтегазовом оборудовании - ред.), но вот Александр Валерьевич (глава "Газпром нефти" Дюков - ред.) говорит о том, что и в конце 2027 года, можно уже этих цифр будет добиться. С удовольствием перевыполним эти планы", - отметил Алиханов.
Энергетика РОССИЯ Антон Алиханов Минпромторг Газпром Нефть Газ
 
 
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
