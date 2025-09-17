https://1prime.ru/20250917/neftegaz-862391057.html

Алиханов оценил уровень импортонезависимости в оборудовании нефтегаза

Алиханов оценил уровень импортонезависимости в оборудовании нефтегаза

ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Уровень импортонезависимости России в сфере нефтегазового оборудования за последние 10 лет вырос с 43% до 70%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025. "И за десятилетний период удалось повысить уровень импортонезависимости с 43% до 70%", - сказал министр о российском нефтегазовом оборудовании. Алиханов добавил, что объем российского рынка нефтегазового машиностроения по итогам прошлого года составил 674 миллиарда рублей. "Мы не видим проблем с тем, чтобы к 2030 году достичь 90% (доли импортонезависимости в нефтегазовом оборудовании - ред.), но вот Александр Валерьевич (глава "Газпром нефти" Дюков - ред.) говорит о том, что и в конце 2027 года, можно уже этих цифр будет добиться. С удовольствием перевыполним эти планы", - отметил Алиханов.

