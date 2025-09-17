https://1prime.ru/20250917/peskov-862382903.html

Песков назвал условие для реформирования Совета Безопасности ООН

Песков назвал условие для реформирования Совета Безопасности ООН - 17.09.2025, ПРАЙМ

Песков назвал условие для реформирования Совета Безопасности ООН

Реформирование Совета Безопасности ООН возможно только при консенсусе, сейчас он де-факто невозможен из-за разногласий постоянных членов, заявил пресс-секретарь | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T13:10+0300

2025-09-17T13:10+0300

2025-09-17T13:10+0300

политика

совбез

оон

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Реформирование Совета Безопасности ООН возможно только при консенсусе, сейчас он де-факто невозможен из-за разногласий постоянных членов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза, нужно прийти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиция стран и постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположна, конечно, прийти к консенсусу де-факто невозможно, это очевидно", - сказал Песков журналистам. -0-

https://1prime.ru/20250915/peskov-862298798.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совбез, оон, дмитрий песков