Путин продлил спецмеры России во внешней торговле - 17.09.2025, ПРАЙМ
Путин продлил спецмеры России во внешней торговле
Путин продлил спецмеры России во внешней торговле - 17.09.2025, ПРАЙМ
Путин продлил спецмеры России во внешней торговле
Президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции и сырья, соответствующий указ размещен на... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T17:34+0300
2025-09-17T17:36+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции и сырья, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в указ президента РФ от 8 марта 2022 года № 100 "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности"... изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова "31 декабря 2025 года" словами "до 31 декабря 2027 года", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 17 сентября. Указом от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" были введены ограничения на внешнюю торговлю отдельными видами продукции и сырья, он стал ответом на действия недружественных стран. В том числе документ предусматривает повышение экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье. Действие указа ранее уже продлевалось до 31 декабря 2025 года, теперь он продлен еще на два года - до конца 2027 года. Кабмин в марте 2022 года утвердил перечень товаров в части ограничения экспорта, в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, указывал кабмин.
владимир путин, еаэс, россия
Экономика, Владимир Путин, ЕАЭС, РОССИЯ
17:34 17.09.2025 (обновлено: 17:36 17.09.2025)
 
Путин продлил спецмеры России во внешней торговле

Путин продлил спецмеры России по внешней торговле до конца 2027 года

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Пленарное заседание
ВЭФ-2025. Пленарное заседание. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции и сырья, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в указ президента РФ от 8 марта 2022 года № 100 "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности"... изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова "31 декабря 2025 года" словами "до 31 декабря 2027 года", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 17 сентября.
Указом от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" были введены ограничения на внешнюю торговлю отдельными видами продукции и сырья, он стал ответом на действия недружественных стран. В том числе документ предусматривает повышение экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье.
Действие указа ранее уже продлевалось до 31 декабря 2025 года, теперь он продлен еще на два года - до конца 2027 года.
Кабмин в марте 2022 года утвердил перечень товаров в части ограничения экспорта, в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, указывал кабмин.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Путин поручил начать подготовку к очередной Прямой линии
16:56
 
ЭкономикаВладимир ПутинЕАЭСРОССИЯ
 
 
