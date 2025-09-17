https://1prime.ru/20250917/shpion-862374768.html
Силовики задержали шпиона из Африки, передававшего Украине военные данные
Силовики задержали шпиона из Африки, передававшего Украине военные данные - 17.09.2025, ПРАЙМ
Силовики задержали шпиона из Африки, передававшего Украине военные данные
Силовики задержали африканца, передавшего разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани, возбуждено... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T10:00+0300
2025-09-17T10:00+0300
2025-09-17T10:00+0300
россия
общество
фсб
украина
африка
астрахань
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/56/839955689_0:38:1437:846_1920x0_80_0_0_93ccd33cfa2dfdb51d84a1f620738434.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Силовики задержали африканца, передавшего разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани, возбуждено уголовное дело о шпионаже, сообщает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в городе Астрахани гражданина одного из государств Северной Африки", - говорится в сообщении. Установлено, что иностранец посредством мессенджера Telegram установил и поддерживал устойчивую связь с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. По его заданию злоумышленник осуществил сбор и передачу сведений о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности РФ. Африканца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности задержанного, продолжаются", - добавили в ФСБ.
https://1prime.ru/20250916/zaderzhanie-862328285.html
украина
африка
астрахань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/56/839955689_8:0:1187:884_1920x0_80_0_0_4c89ebb7c3bbc8a6857f3223e4bc445f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , фсб, украина, африка, астрахань
РОССИЯ, Общество , ФСБ, УКРАИНА, АФРИКА, АСТРАХАНЬ
Силовики задержали шпиона из Африки, передававшего Украине военные данные
ФСБ задержала африканца, передававшего Киеву данные о военных объектах в Астрахани
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Силовики задержали африканца, передавшего разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани, возбуждено уголовное дело о шпионаже, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в городе Астрахани гражданина одного из государств Северной Африки", - говорится в сообщении.
Установлено, что иностранец посредством мессенджера Telegram установил и поддерживал устойчивую связь с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. По его заданию злоумышленник осуществил сбор и передачу сведений о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности РФ.
Африканца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности задержанного, продолжаются", - добавили в ФСБ.
В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе