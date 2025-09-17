Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер - 17.09.2025, ПРАЙМ
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер
Союзники США не могут требовать от Вашингтона усиления давления на Москву, пока продолжают покупать российскую нефть, заявил американский постпред при НАТО... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T23:06+0300
2025-09-17T23:06+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Союзники США не могут требовать от Вашингтона усиления давления на Москву, пока продолжают покупать российскую нефть, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. "Они не могут требовать, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг, если сами не желают этого делать и продолжают закупать (нефть из РФ - ред.)" - сообщил он в эфире телеканала Fox News, комментируя возможность усиления давления на Россию.
23:06 17.09.2025
 
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер

Уитакер: союзники США не могут требовать усиления давления на Москву, покупая нефть из РФ

ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Союзники США не могут требовать от Вашингтона усиления давления на Москву, пока продолжают покупать российскую нефть, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
"Они не могут требовать, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг, если сами не желают этого делать и продолжают закупать (нефть из РФ - ред.)" - сообщил он в эфире телеканала Fox News, комментируя возможность усиления давления на Россию.
Трамп снова призвал Европу отказаться от российской нефти
16 сентября, 17:16
16 сентября, 17:16
 
Заголовок открываемого материала