https://1prime.ru/20250917/ssha-862407677.html
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер - 17.09.2025, ПРАЙМ
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер
Союзники США не могут требовать от Вашингтона усиления давления на Москву, пока продолжают покупать российскую нефть, заявил американский постпред при НАТО... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T23:06+0300
2025-09-17T23:06+0300
2025-09-17T23:06+0300
нефть
россия
сша
вашингтон
москва
нато
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Союзники США не могут требовать от Вашингтона усиления давления на Москву, пока продолжают покупать российскую нефть, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. "Они не могут требовать, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг, если сами не желают этого делать и продолжают закупать (нефть из РФ - ред.)" - сообщил он в эфире телеканала Fox News, комментируя возможность усиления давления на Россию.
https://1prime.ru/20250916/neft-862344583.html
сша
вашингтон
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, сша, вашингтон, москва, нато, fox news
Нефть, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, МОСКВА, НАТО, Fox News
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер
Уитакер: союзники США не могут требовать усиления давления на Москву, покупая нефть из РФ