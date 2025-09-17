https://1prime.ru/20250917/ssha-862407677.html

Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер

Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер - 17.09.2025, ПРАЙМ

Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер

Союзники США не могут требовать от Вашингтона усиления давления на Москву, пока продолжают покупать российскую нефть, заявил американский постпред при НАТО... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T23:06+0300

2025-09-17T23:06+0300

2025-09-17T23:06+0300

нефть

россия

сша

вашингтон

москва

нато

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Союзники США не могут требовать от Вашингтона усиления давления на Москву, пока продолжают покупать российскую нефть, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. "Они не могут требовать, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг, если сами не желают этого делать и продолжают закупать (нефть из РФ - ред.)" - сообщил он в эфире телеканала Fox News, комментируя возможность усиления давления на Россию.

https://1prime.ru/20250916/neft-862344583.html

сша

вашингтон

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, сша, вашингтон, москва, нато, fox news