https://1prime.ru/20250917/ukraina-862367068.html

"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине

"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине - 17.09.2025, ПРАЙМ

"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине

Немецкий журналист Патрик Бааб в интервью на YouTube-канале Deep Dive заявил, что завершение конфликта на Украине может представлять угрозу как для... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T02:44+0300

2025-09-17T02:44+0300

2025-09-17T02:47+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg

МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Немецкий журналист Патрик Бааб в интервью на YouTube-канале Deep Dive заявил, что завершение конфликта на Украине может представлять угрозу как для политического устройства в Киеве в целом, так и конкретно для жизни Владимира Зеленского.“Украина медленно проигрывает, а Россия — выигрывает в конфликте. <…> Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон”, — подчеркнул он. По мнению журналиста, политические круги в Киеве всеми возможными способами противостоят возможности мирных переговоров с Россией.Согласно информации от Минобороны, в последние сутки украинские войска потеряли до 1435 солдат, шесть единиц бронетехники и десять артиллерийских орудий.

https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html

https://1prime.ru/20250916/svo-862320546.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский