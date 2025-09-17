Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250917/ukraina-862367068.html
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине - 17.09.2025, ПРАЙМ
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине
Немецкий журналист Патрик Бааб в интервью на YouTube-канале Deep Dive заявил, что завершение конфликта на Украине может представлять угрозу как для... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T02:44+0300
2025-09-17T02:47+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Немецкий журналист Патрик Бааб в интервью на YouTube-канале Deep Dive заявил, что завершение конфликта на Украине может представлять угрозу как для политического устройства в Киеве в целом, так и конкретно для жизни Владимира Зеленского.“Украина медленно проигрывает, а Россия — выигрывает в конфликте. &lt;…&gt; Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон”, — подчеркнул он. По мнению журналиста, политические круги в Киеве всеми возможными способами противостоят возможности мирных переговоров с Россией.Согласно информации от Минобороны, в последние сутки украинские войска потеряли до 1435 солдат, шесть единиц бронетехники и десять артиллерийских орудий.
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
https://1prime.ru/20250916/svo-862320546.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_254:0:2387:1600_1920x0_80_0_0_a7ea19df4f642b9cf9b17fec310fc52c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский
02:44 17.09.2025 (обновлено: 02:47 17.09.2025)
 
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине

Журналист Патрик Бааб: окончание СВО означает катастрофу для киевского режима

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Киев, Украина. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Немецкий журналист Патрик Бааб в интервью на YouTube-канале Deep Dive заявил, что завершение конфликта на Украине может представлять угрозу как для политического устройства в Киеве в целом, так и конкретно для жизни Владимира Зеленского.
“Украина медленно проигрывает, а Россия — выигрывает в конфликте. <…> Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон”, — подчеркнул он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
По мнению журналиста, политические круги в Киеве всеми возможными способами противостоят возможности мирных переговоров с Россией.
Согласно информации от Минобороны, в последние сутки украинские войска потеряли до 1435 солдат, шесть единиц бронетехники и десять артиллерийских орудий.
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
"Тысячи уже погибли": в Британии рассказали о катастрофе на СВО
Вчера, 00:57
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала