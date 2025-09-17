https://1prime.ru/20250917/ukraina-862367068.html
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Немецкий журналист Патрик Бааб в интервью на YouTube-канале Deep Dive заявил, что завершение конфликта на Украине может представлять угрозу как для политического устройства в Киеве в целом, так и конкретно для жизни Владимира Зеленского.“Украина медленно проигрывает, а Россия — выигрывает в конфликте. <…> Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон”, — подчеркнул он. По мнению журналиста, политические круги в Киеве всеми возможными способами противостоят возможности мирных переговоров с Россией.Согласно информации от Минобороны, в последние сутки украинские войска потеряли до 1435 солдат, шесть единиц бронетехники и десять артиллерийских орудий.
