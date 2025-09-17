Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину
Борис Джонсон: войска коалиции желающих не будут воевать на Украине
МОСКВА, 17 августа — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, в интервью Kyiv Independent, отметил, что войска коалиции желающих, в случае их отправки на Украину, не будут непосредственно участвовать в боевых операциях.
“Конечно, они не будут воевать. Они не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки”, — подчеркнул он.
Коалиция желающих — объединение европейских стран, инициированное Францией и Великобританией в марте 2025 года для разработки гарантий безопасности Украины и размещения вооруженных сил на её территории после прекращения огня.
Ранее, на Десятом Восточном экономическом форуме, который прошел с 3 по 6 сентября во Владивостоке, президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона будет считать законной целью любые войска, находящиеся на украинской территории.
В то же время, глава государства добавил, что если удастся установить устойчивый мир, то присутствие иностранных военных сил на Украине теряет всякий смысл, так как Россия будет полностью выполнять мирные договоренности.