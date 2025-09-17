Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину - 17.09.2025
Спецоперация на Украине
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину - 17.09.2025, ПРАЙМ
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину
Бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, в интервью Kyiv Independent, отметил, что войска коалиции желающих, в случае их отправки на Украину, не... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T07:39+0300
2025-09-17T07:39+0300
спецоперация на украине
украина
великобритания
владивосток
владимир путин
борис джонсон
ес
МОСКВА, 17 августа — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, в интервью Kyiv Independent, отметил, что войска коалиции желающих, в случае их отправки на Украину, не будут непосредственно участвовать в боевых операциях. “Конечно, они не будут воевать. Они не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки”, — подчеркнул он.Ранее, на Десятом Восточном экономическом форуме, который прошел с 3 по 6 сентября во Владивостоке, президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона будет считать законной целью любые войска, находящиеся на украинской территории. В то же время, глава государства добавил, что если удастся установить устойчивый мир, то присутствие иностранных военных сил на Украине теряет всякий смысл, так как Россия будет полностью выполнять мирные договоренности.
украина
великобритания
владивосток
украина, великобритания, владивосток, владимир путин, борис джонсон, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владивосток, Владимир Путин, Борис Джонсон, ЕС
07:39 17.09.2025
 
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину

Борис Джонсон: войска коалиции желающих не будут воевать на Украине

Выступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании
Выступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Выступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 августа — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, в интервью Kyiv Independent, отметил, что войска коалиции желающих, в случае их отправки на Украину, не будут непосредственно участвовать в боевых операциях.
“Конечно, они не будут воевать. Они не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки”, — подчеркнул он.
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20

Коалиция желающих — объединение европейских стран, инициированное Францией и Великобританией в марте 2025 года для разработки гарантий безопасности Украины и размещения вооруженных сил на её территории после прекращения огня.

Ранее, на Десятом Восточном экономическом форуме, который прошел с 3 по 6 сентября во Владивостоке, президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона будет считать законной целью любые войска, находящиеся на украинской территории.
В то же время, глава государства добавил, что если удастся установить устойчивый мир, то присутствие иностранных военных сил на Украине теряет всякий смысл, так как Россия будет полностью выполнять мирные договоренности.
Британский разведчик рассказал, что в ЕС задумали против России
Британский разведчик рассказал, что в ЕС задумали против России
01:01
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯВладивостокВладимир ПутинБорис ДжонсонЕС
 
 
