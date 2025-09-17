Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украину направили первые партии военных поставок США за счет НАТО - 17.09.2025
Спецоперация на Украине
На Украину направили первые партии военных поставок США за счет НАТО
На Украину направили первые партии военных поставок США за счет НАТО
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО на Украине Патрика Тернера. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало. что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. "Четыре пакета в рамках механизма программы приоритетных потребностей PURL уже были профинансированы и уже на своем пути (на Украину - ред.)", - сообщил агентству Тернер. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
На Украину направили первые партии военных поставок США за счет НАТО

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО на Украине Патрика Тернера.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало. что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО.
"Четыре пакета в рамках механизма программы приоритетных потребностей PURL уже были профинансированы и уже на своем пути (на Украину - ред.)", - сообщил агентству Тернер.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Европе нет места за столом переговоров по Украине, заявил Лавров
