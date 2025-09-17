https://1prime.ru/20250917/ukraina-862390792.html
Военкоматы на Украине начали набирать в ряды ВСУ мужчин старше 60 лет
Военкоматы на Украине начали набирать в ряды ВСУ мужчин старше 60 лет - 17.09.2025, ПРАЙМ
Военкоматы на Украине начали набирать в ряды ВСУ мужчин старше 60 лет
Военкоматы на Украине начали набор на службу по контракту ВСУ мужчин старше 60 лет, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T15:56+0300
2025-09-17T15:56+0300
2025-09-17T15:56+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
общество
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Военкоматы на Украине начали набор на службу по контракту ВСУ мужчин старше 60 лет, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. В июле Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий службу в вооруженных силах Украины гражданам старше 60 лет. "В воинские части и военкоматы уже разослан алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Это означает, что процедура официально запущена - теперь вы можете обращаться в воинские части и военкоматы для оформления необходимых документов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Костенко в социальной сети Facebook*.В апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250917/ukraina-862387506.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, общество , всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Общество , ВСУ
Военкоматы на Украине начали набирать в ряды ВСУ мужчин старше 60 лет
Депутат Рады Костенко: украинские военкоматы начали набор в ВСУ мужчин старше 60 лет
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Военкоматы на Украине начали набор на службу по контракту ВСУ мужчин старше 60 лет, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.
В июле Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий службу в вооруженных силах Украины гражданам старше 60 лет.
"В воинские части и военкоматы уже разослан алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Это означает, что процедура официально запущена - теперь вы можете обращаться в воинские части и военкоматы для оформления необходимых документов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Костенко в социальной сети Facebook*.
В апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.
В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
На Украину направили первые партии военных поставок США за счет НАТО