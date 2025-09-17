Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ждет казнь": на Западе раскрыли жестокое решение командования ВСУ - 17.09.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Ждет казнь": на Западе раскрыли жестокое решение командования ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов жертвовать бойцами ради удержания Купянска, утверждает британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T22:27+0300
2025-09-17T22:27+0300
спецоперация на украине
в мире
запад
рф
киев
владимир путин
валерий герасимов
всу
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов жертвовать бойцами ради удержания Купянска, утверждает британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X."Из двух украинских источников поступила информация о том, что некоторые украинские подразделения буквально ждет казнь через децимацию", — сообщил он.Торнтон пояснил, что в Римской империи децимация применялась как крайняя мера наказания, когда каждого десятого в мятежном легионе казнили. По его мнению, нынешние действия Сырского можно сравнить с этой практикой: планируется переброска каждого десятого военнослужащего с других участков фронта на защиту Купянска."Это решение приведет к самой кровопролитной битве со времен Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), поскольку уже сейчас командиры жалуются на недостаток сил", — написал он.Журналист отметил, что собеседники с фронта возмущены этим приказом, так как считают, что он подорвет обороноспособность других направлений. По его расчетам, речь идет более чем о 15 тысяч военных, которых хотят снять с нынешних позиций.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны к наступательным операциям и пытаются лишь удерживать линии обороны, перебрасывая туда наиболее боеспособные части. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в конце августа подчеркнул, что попытки Киева замедлить продвижение России привели к большим потерям, а стратегическая инициатива полностью перешла к Москве.
в мире, запад, рф, киев, владимир путин, валерий герасимов, всу
Спецоперация на Украине, В мире, ЗАПАД, РФ, Киев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ
22:27 17.09.2025
 
Уоррен Торнтон: Сырский бросает солдат на убой ради удержания Купянска

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов жертвовать бойцами ради удержания Купянска, утверждает британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X.
"Из двух украинских источников поступила информация о том, что некоторые украинские подразделения буквально ждет казнь через децимацию", — сообщил он.
"Устраивают засады". СМИ рассказали, чего боится Украина в зоне СВО
Вчера, 16:52
Торнтон пояснил, что в Римской империи децимация применялась как крайняя мера наказания, когда каждого десятого в мятежном легионе казнили. По его мнению, нынешние действия Сырского можно сравнить с этой практикой: планируется переброска каждого десятого военнослужащего с других участков фронта на защиту Купянска.
"Это решение приведет к самой кровопролитной битве со времен Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), поскольку уже сейчас командиры жалуются на недостаток сил", — написал он.
Журналист отметил, что собеседники с фронта возмущены этим приказом, так как считают, что он подорвет обороноспособность других направлений. По его расчетам, речь идет более чем о 15 тысяч военных, которых хотят снять с нынешних позиций.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны к наступательным операциям и пытаются лишь удерживать линии обороны, перебрасывая туда наиболее боеспособные части. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в конце августа подчеркнул, что попытки Киева замедлить продвижение России привели к большим потерям, а стратегическая инициатива полностью перешла к Москве.
"Раковая опухоль": в США жестко оценили ситуацию на Украине
Вчера, 22:18
 
Спецоперация на УкраинеВ миреЗАПАДРФКиевВладимир ПутинВалерий ГерасимовВСУ
 
 
