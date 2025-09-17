https://1prime.ru/20250917/ukraina-862407041.html
2025-09-17T22:27+0300
2025-09-17T22:27+0300
2025-09-17T22:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/86/843028623_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_36d2fe120f59a821c1f315f2f78d0a10.jpg
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов жертвовать бойцами ради удержания Купянска, утверждает британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X."Из двух украинских источников поступила информация о том, что некоторые украинские подразделения буквально ждет казнь через децимацию", — сообщил он.Торнтон пояснил, что в Римской империи децимация применялась как крайняя мера наказания, когда каждого десятого в мятежном легионе казнили. По его мнению, нынешние действия Сырского можно сравнить с этой практикой: планируется переброска каждого десятого военнослужащего с других участков фронта на защиту Купянска."Это решение приведет к самой кровопролитной битве со времен Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), поскольку уже сейчас командиры жалуются на недостаток сил", — написал он.Журналист отметил, что собеседники с фронта возмущены этим приказом, так как считают, что он подорвет обороноспособность других направлений. По его расчетам, речь идет более чем о 15 тысяч военных, которых хотят снять с нынешних позиций.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны к наступательным операциям и пытаются лишь удерживать линии обороны, перебрасывая туда наиболее боеспособные части. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в конце августа подчеркнул, что попытки Киева замедлить продвижение России привели к большим потерям, а стратегическая инициатива полностью перешла к Москве.
"Ждет казнь": на Западе раскрыли жестокое решение командования ВСУ
Уоррен Торнтон: Сырский бросает солдат на убой ради удержания Купянска
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ
. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов жертвовать бойцами ради удержания Купянска, утверждает британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X.
"Из двух украинских источников поступила информация о том, что некоторые украинские подразделения буквально ждет казнь через децимацию", — сообщил он.
Торнтон пояснил, что в Римской империи децимация применялась как крайняя мера наказания, когда каждого десятого в мятежном легионе казнили. По его мнению, нынешние действия Сырского можно сравнить с этой практикой: планируется переброска каждого десятого военнослужащего с других участков фронта на защиту Купянска.
"Это решение приведет к самой кровопролитной битве со времен Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), поскольку уже сейчас командиры жалуются на недостаток сил", — написал он.
Журналист отметил, что собеседники с фронта возмущены этим приказом, так как считают, что он подорвет обороноспособность других направлений. По его расчетам, речь идет более чем о 15 тысяч военных, которых хотят снять с нынешних позиций.
Ранее президент России Владимир Путин
заявил, что ВСУ
не способны к наступательным операциям и пытаются лишь удерживать линии обороны, перебрасывая туда наиболее боеспособные части. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов
в конце августа подчеркнул, что попытки Киева
замедлить продвижение России привели к большим потерям, а стратегическая инициатива полностью перешла к Москве
.
