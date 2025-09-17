https://1prime.ru/20250917/ukraina-862407041.html

"Ждет казнь": на Западе раскрыли жестокое решение командования ВСУ

"Ждет казнь": на Западе раскрыли жестокое решение командования ВСУ - 17.09.2025, ПРАЙМ

"Ждет казнь": на Западе раскрыли жестокое решение командования ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов жертвовать бойцами ради удержания Купянска, утверждает британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T22:27+0300

2025-09-17T22:27+0300

2025-09-17T22:27+0300

спецоперация на украине

в мире

запад

рф

киев

владимир путин

валерий герасимов

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/86/843028623_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_36d2fe120f59a821c1f315f2f78d0a10.jpg

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов жертвовать бойцами ради удержания Купянска, утверждает британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X."Из двух украинских источников поступила информация о том, что некоторые украинские подразделения буквально ждет казнь через децимацию", — сообщил он.Торнтон пояснил, что в Римской империи децимация применялась как крайняя мера наказания, когда каждого десятого в мятежном легионе казнили. По его мнению, нынешние действия Сырского можно сравнить с этой практикой: планируется переброска каждого десятого военнослужащего с других участков фронта на защиту Купянска."Это решение приведет к самой кровопролитной битве со времен Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), поскольку уже сейчас командиры жалуются на недостаток сил", — написал он.Журналист отметил, что собеседники с фронта возмущены этим приказом, так как считают, что он подорвет обороноспособность других направлений. По его расчетам, речь идет более чем о 15 тысяч военных, которых хотят снять с нынешних позиций.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны к наступательным операциям и пытаются лишь удерживать линии обороны, перебрасывая туда наиболее боеспособные части. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в конце августа подчеркнул, что попытки Киева замедлить продвижение России привели к большим потерям, а стратегическая инициатива полностью перешла к Москве.

https://1prime.ru/20250917/drony-862393852.html

https://1prime.ru/20250917/ukraina-862406861.html

запад

рф

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, запад, рф, киев, владимир путин, валерий герасимов, всу