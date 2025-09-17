https://1prime.ru/20250917/zelenskij-862371439.html

На Украине заявили о задержке пассажирских поездов

На Украине заявили о задержке пассажирских поездов - 17.09.2025, ПРАЙМ

На Украине заявили о задержке пассажирских поездов

Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила задержке пассажирских поездов из-за повреждений энергетических подстанций на железнодорожной... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T07:43+0300

2025-09-17T07:43+0300

2025-09-17T08:25+0300

украина

железные дороги

https://cdnn.1prime.ru/img/76702/55/767025598_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_2f0212654295355218cbd5a0ae79cf25.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила задержке пассажирских поездов из-за повреждений энергетических подстанций на железнодорожной инфраструктуре."Имеем задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направлений. Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов… Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских железных дорог".Уточняется, что в пригородном сообщении также будут задержки и временные ограничения маршрутов. Специалисты ведут восстановительные работы.

https://1prime.ru/20250916/modi-862358323.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, железные дороги