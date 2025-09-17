Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине заявили о задержке пассажирских поездов - 17.09.2025
На Украине заявили о задержке пассажирских поездов
На Украине заявили о задержке пассажирских поездов - 17.09.2025, ПРАЙМ
На Украине заявили о задержке пассажирских поездов
Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила задержке пассажирских поездов из-за повреждений энергетических подстанций на железнодорожной... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T07:43+0300
2025-09-17T08:25+0300
украина
железные дороги
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила задержке пассажирских поездов из-за повреждений энергетических подстанций на железнодорожной инфраструктуре."Имеем задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направлений. Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов… Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских железных дорог".Уточняется, что в пригородном сообщении также будут задержки и временные ограничения маршрутов. Специалисты ведут восстановительные работы.
украина
украина, железные дороги
УКРАИНА, железные дороги
07:43 17.09.2025 (обновлено: 08:25 17.09.2025)
 
На Украине заявили о задержке пассажирских поездов

Украинская компания заявила о задержке поездов из-за повреждений электроподстанций

© fotolia.com / Harald BiebelЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Железнодорожные пути. Архивное фото
© fotolia.com / Harald Biebel
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила задержке пассажирских поездов из-за повреждений энергетических подстанций на железнодорожной инфраструктуре.
"Имеем задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направлений. Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов… Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских железных дорог".
Уточняется, что в пригородном сообщении также будут задержки и временные ограничения маршрутов. Специалисты ведут восстановительные работы.
УКРАИНА, железные дороги
 
 
