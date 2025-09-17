https://1prime.ru/20250917/zelenskij-862371439.html
На Украине заявили о задержке пассажирских поездов
17.09.2025
2025-09-17T07:43+0300
2025-09-17T07:43+0300
2025-09-17T08:25+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила задержке пассажирских поездов из-за повреждений энергетических подстанций на железнодорожной инфраструктуре."Имеем задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направлений. Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов… Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских железных дорог".Уточняется, что в пригородном сообщении также будут задержки и временные ограничения маршрутов. Специалисты ведут восстановительные работы.
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила задержке пассажирских поездов из-за повреждений энергетических подстанций на железнодорожной инфраструктуре.
"Имеем задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направлений. Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов… Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских железных дорог".
Уточняется, что в пригородном сообщении также будут задержки и временные ограничения маршрутов. Специалисты ведут восстановительные работы.
