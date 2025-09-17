https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383959.html

На Украине раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече

2025-09-17T13:11+0300

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами заявил, что не намерен останавливать конфликт, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, который присутствовал на встрече. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Зеленский на вчерашней закрытой встрече с депутатами "Слуги народа", "как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками", — сказал депутат.Издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии написало накануне, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.По информации издания Euractiv, украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и такая же сумма понадобится на содержание своих вооруженных сил, даже если конфликт закончится.

