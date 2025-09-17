Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383959.html
На Украине раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече
На Украине раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече - 17.09.2025, ПРАЙМ
На Украине раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече
Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами заявил, что не намерен останавливать конфликт, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, который... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T13:11+0300
2025-09-17T13:11+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами заявил, что не намерен останавливать конфликт, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, который присутствовал на встрече. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Зеленский на вчерашней закрытой встрече с депутатами "Слуги народа", "как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками", — сказал депутат.Издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии написало накануне, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.По информации издания Euractiv, украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и такая же сумма понадобится на содержание своих вооруженных сил, даже если конфликт закончится.
https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383706.html
https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383122.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_208:0:2876:2001_1920x0_80_0_0_32620ab3c663178bbc849a468d1815a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА
13:11 17.09.2025
 
На Украине раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече

Нардеп Мазурашу: Зеленский заявил о намерении воевать до последнего

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами заявил, что не намерен останавливать конфликт, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, который присутствовал на встрече. Об этом пишет издание "Страна.ua".

"Зеленский на вчерашней закрытой встрече с депутатами "Слуги народа", "как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками", — сказал депутат.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
"Уже выбирает". В Раде набросились на Зеленского после его слов о Трампе
13:08
Издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии написало накануне, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.

По информации издания Euractiv, украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и такая же сумма понадобится на содержание своих вооруженных сил, даже если конфликт закончится.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Зеленский обратился с новым требованием к Западу
13:02
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала