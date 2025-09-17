На Украине раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече
Нардеп Мазурашу: Зеленский заявил о намерении воевать до последнего
© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами заявил, что не намерен останавливать конфликт, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, который присутствовал на встрече. Об этом пишет издание "Страна.ua".
"Зеленский на вчерашней закрытой встрече с депутатами "Слуги народа", "как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками", — сказал депутат.
Издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии написало накануне, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.
По информации издания Euractiv, украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и такая же сумма понадобится на содержание своих вооруженных сил, даже если конфликт закончится.
