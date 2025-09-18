https://1prime.ru/20250918/avstraliya-862464361.html
Австралия введет санкции против 95 судов якобы "теневого флота" России
Австралия введет санкции против 95 судов якобы "теневого флота" России
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство Австралии намерено ввести санкции в отношении еще 95 судов, которых власти страны считают связанными с так называемым "теневым флотом" России, говорится в заявлении на сайте министра иностранных дел страны Пенни Вонг. В июне этого года Канберра впервые ввела ограничительные меры в отношении 60 судов, которые, как утверждали в стране, "связаны с теневым флотом России". "Австралия введет целевые санкции в отношении еще 95 российских судов теневого флота. С учетом этого правительство Альбанезе на данный момент ввело санкции в отношении более 150 судов теневого флота (России - ред.) с момента, когда это было сделано впервые в июне 2025 года", - говорится в заявлении. Правительство Австралии также снизит потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов США за баррель, что "приведет к снижению рыночной стоимости российской сырой нефти и будет способствовать сокращению нефтяных доходов российской военной экономики", - отмечается в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
