https://1prime.ru/20250918/avstraliya-862464361.html

Австралия введет санкции против 95 судов якобы "теневого флота" России

Австралия введет санкции против 95 судов якобы "теневого флота" России - 18.09.2025, ПРАЙМ

Австралия введет санкции против 95 судов якобы "теневого флота" России

Правительство Австралии намерено ввести санкции в отношении еще 95 судов, которых власти страны считают связанными с так называемым "теневым флотом" России,... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T19:34+0300

2025-09-18T19:34+0300

2025-09-18T19:34+0300

нефть

австралия

рф

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860271869_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e5eeb80957644fed6d6aea9de002f002.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство Австралии намерено ввести санкции в отношении еще 95 судов, которых власти страны считают связанными с так называемым "теневым флотом" России, говорится в заявлении на сайте министра иностранных дел страны Пенни Вонг. В июне этого года Канберра впервые ввела ограничительные меры в отношении 60 судов, которые, как утверждали в стране, "связаны с теневым флотом России". "Австралия введет целевые санкции в отношении еще 95 российских судов теневого флота. С учетом этого правительство Альбанезе на данный момент ввело санкции в отношении более 150 судов теневого флота (России - ред.) с момента, когда это было сделано впервые в июне 2025 года", - говорится в заявлении. Правительство Австралии также снизит потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов США за баррель, что "приведет к снижению рыночной стоимости российской сырой нефти и будет способствовать сокращению нефтяных доходов российской военной экономики", - отмечается в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250917/es-862391789.html

австралия

рф

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, австралия, рф, запад