Австралия введет санкции против 95 судов якобы "теневого флота" России - 18.09.2025
https://1prime.ru/20250918/avstraliya-862464361.html
Австралия введет санкции против 95 судов якобы "теневого флота" России
Австралия введет санкции против 95 судов якобы "теневого флота" России - 18.09.2025, ПРАЙМ
Австралия введет санкции против 95 судов якобы "теневого флота" России
Правительство Австралии намерено ввести санкции в отношении еще 95 судов, которых власти страны считают связанными с так называемым "теневым флотом" России,... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T19:34+0300
2025-09-18T19:34+0300
нефть
австралия
рф
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860271869_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e5eeb80957644fed6d6aea9de002f002.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство Австралии намерено ввести санкции в отношении еще 95 судов, которых власти страны считают связанными с так называемым "теневым флотом" России, говорится в заявлении на сайте министра иностранных дел страны Пенни Вонг. В июне этого года Канберра впервые ввела ограничительные меры в отношении 60 судов, которые, как утверждали в стране, "связаны с теневым флотом России". "Австралия введет целевые санкции в отношении еще 95 российских судов теневого флота. С учетом этого правительство Альбанезе на данный момент ввело санкции в отношении более 150 судов теневого флота (России - ред.) с момента, когда это было сделано впервые в июне 2025 года", - говорится в заявлении. Правительство Австралии также снизит потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов США за баррель, что "приведет к снижению рыночной стоимости российской сырой нефти и будет способствовать сокращению нефтяных доходов российской военной экономики", - отмечается в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
австралия
рф
запад
нефть, австралия, рф, запад
Нефть, АВСТРАЛИЯ, РФ, ЗАПАД
19:34 18.09.2025
 
Австралия введет санкции против 95 судов якобы "теневого флота" России

Австралия намерена ввести санкции против 95 судов так называемого "теневого флота" России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Австралии
Флаг Австралии - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Флаг Австралии. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство Австралии намерено ввести санкции в отношении еще 95 судов, которых власти страны считают связанными с так называемым "теневым флотом" России, говорится в заявлении на сайте министра иностранных дел страны Пенни Вонг.
В июне этого года Канберра впервые ввела ограничительные меры в отношении 60 судов, которые, как утверждали в стране, "связаны с теневым флотом России".
"Австралия введет целевые санкции в отношении еще 95 российских судов теневого флота. С учетом этого правительство Альбанезе на данный момент ввело санкции в отношении более 150 судов теневого флота (России - ред.) с момента, когда это было сделано впервые в июне 2025 года", - говорится в заявлении.
Правительство Австралии также снизит потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов США за баррель, что "приведет к снижению рыночной стоимости российской сырой нефти и будет способствовать сокращению нефтяных доходов российской военной экономики", - отмечается в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
НефтьАВСТРАЛИЯРФЗАПАД
 
 
