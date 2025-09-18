https://1prime.ru/20250918/avstriya-862471436.html

"Денег не предлагаем". В Европе жестко высказались о поддержке Украины

"Денег не предлагаем". В Европе жестко высказались о поддержке Украины - 18.09.2025, ПРАЙМ

"Денег не предлагаем". В Европе жестко высказались о поддержке Украины

Австрия должна оставаться вне конфликта между Россией и Украиной, заявила журналистка Мартина Саломон в эфире телеканала ServusTV. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T22:36+0300

2025-09-18T22:36+0300

2025-09-18T22:36+0300

украина

киев

австрия

кароль навроцкий

сергей лавров

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84023/49/840234929_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8ed0434de9edc96e313b07a12d3e842c.jpg

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Австрия должна оставаться вне конфликта между Россией и Украиной, заявила журналистка Мартина Саломон в эфире телеканала ServusTV."Я считаю весьма проблематичным то, что мы сейчас так сильно вовлечены в ситуацию с Украиной. Министр иностранных дел постоянно ездит на Украину. Для чего? У нас нет возможности поставлять туда оружие. Много денег мы не предлагаем", — сказала она.По ее словам, Австрия всегда придерживалась политики нейтралитета, ограничиваясь дипломатическими инициативами. Вмешательство в дела Украины Саломон раскритиковала, подчеркнув, что многие австрийские компании продолжают сотрудничать с Россией. Она выразила надежду, что после завершения конфликта отношения с Москвой будут восстановлены."Чего мы, будучи нейтральными, постоянно ищем на Украине?", — добавила журналистка.В последние месяцы на Западе усиливаются разногласия по поводу дальнейшей помощи Киеву, которую перестают воспринимать как безвозмездную.В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на временный закон о поддержке Украины, который продлевался каждые полгода. Ранее в США обсуждалось исключение из оборонного бюджета-2026 расходов на внешнюю военную помощь, включая $600 млн для Киева.Москва не раз предупреждала, что поставки оружия Киеву только усугубляют кризис. Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы для Украины Россия будет рассматривать как законную цель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20250918/zakharova-862449717.html

https://1prime.ru/20250918/evrosoyuz-862449038.html

украина

киев

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, австрия, кароль навроцкий, сергей лавров, в мире