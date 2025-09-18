Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Денег не предлагаем". В Европе жестко высказались о поддержке Украины - 18.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250918/avstriya-862471436.html
"Денег не предлагаем". В Европе жестко высказались о поддержке Украины
"Денег не предлагаем". В Европе жестко высказались о поддержке Украины - 18.09.2025, ПРАЙМ
"Денег не предлагаем". В Европе жестко высказались о поддержке Украины
Австрия должна оставаться вне конфликта между Россией и Украиной, заявила журналистка Мартина Саломон в эфире телеканала ServusTV. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T22:36+0300
2025-09-18T22:36+0300
украина
киев
австрия
кароль навроцкий
сергей лавров
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/49/840234929_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8ed0434de9edc96e313b07a12d3e842c.jpg
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Австрия должна оставаться вне конфликта между Россией и Украиной, заявила журналистка Мартина Саломон в эфире телеканала ServusTV."Я считаю весьма проблематичным то, что мы сейчас так сильно вовлечены в ситуацию с Украиной. Министр иностранных дел постоянно ездит на Украину. Для чего? У нас нет возможности поставлять туда оружие. Много денег мы не предлагаем", — сказала она.По ее словам, Австрия всегда придерживалась политики нейтралитета, ограничиваясь дипломатическими инициативами. Вмешательство в дела Украины Саломон раскритиковала, подчеркнув, что многие австрийские компании продолжают сотрудничать с Россией. Она выразила надежду, что после завершения конфликта отношения с Москвой будут восстановлены."Чего мы, будучи нейтральными, постоянно ищем на Украине?", — добавила журналистка.В последние месяцы на Западе усиливаются разногласия по поводу дальнейшей помощи Киеву, которую перестают воспринимать как безвозмездную.В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на временный закон о поддержке Украины, который продлевался каждые полгода. Ранее в США обсуждалось исключение из оборонного бюджета-2026 расходов на внешнюю военную помощь, включая $600 млн для Киева.Москва не раз предупреждала, что поставки оружия Киеву только усугубляют кризис. Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы для Украины Россия будет рассматривать как законную цель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
украина
киев
австрия
украина, киев, австрия, кароль навроцкий, сергей лавров, в мире
УКРАИНА, Киев, АВСТРИЯ, Кароль Навроцкий, Сергей Лавров, В мире
22:36 18.09.2025
 
"Денег не предлагаем". В Европе жестко высказались о поддержке Украины

Саломон: Австрии стоит держаться в стороне от конфликта Москвы и Киева

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Вена
Города мира. Вена - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Города мира. Вена. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Австрия должна оставаться вне конфликта между Россией и Украиной, заявила журналистка Мартина Саломон в эфире телеканала ServusTV.
"Я считаю весьма проблематичным то, что мы сейчас так сильно вовлечены в ситуацию с Украиной. Министр иностранных дел постоянно ездит на Украину. Для чего? У нас нет возможности поставлять туда оружие. Много денег мы не предлагаем", — сказала она.
По ее словам, Австрия всегда придерживалась политики нейтралитета, ограничиваясь дипломатическими инициативами. Вмешательство в дела Украины Саломон раскритиковала, подчеркнув, что многие австрийские компании продолжают сотрудничать с Россией. Она выразила надежду, что после завершения конфликта отношения с Москвой будут восстановлены.
"Чего мы, будучи нейтральными, постоянно ищем на Украине?", — добавила журналистка.
В последние месяцы на Западе усиливаются разногласия по поводу дальнейшей помощи Киеву, которую перестают воспринимать как безвозмездную.
В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на временный закон о поддержке Украины, который продлевался каждые полгода. Ранее в США обсуждалось исключение из оборонного бюджета-2026 расходов на внешнюю военную помощь, включая $600 млн для Киева.
Москва не раз предупреждала, что поставки оружия Киеву только усугубляют кризис. Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы для Украины Россия будет рассматривать как законную цель.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНА Киев АВСТРИЯ Кароль Навроцкий Сергей Лавров В мире
 
 
