Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразили журналиста - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250918/bouz-862426736.html
Слова главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразили журналиста
Слова главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразили журналиста - 18.09.2025, ПРАЙМ
Слова главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразили журналиста
Украина была разрушена вашими идиотскими идеями и фальшивыми обещаниями", — написал он.Глава МИД России Сергей Лавров выступая накануне в рамках "посольского... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:30+0300
2025-09-18T11:30+0300
спецоперация на украине
украина
европа
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/83580/36/835803651_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_6231d5ce9fd7eb06a7535215ab312e4e.jpg
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз осудил в соцсети X заявление главы Европарламента Роберты Метсолы о конфликте на Украине.Накануне Метсола, выступая в Верховной Раде заявила, что "Киев не будет одинок на пути к миру"."Украина была разрушена вашими идиотскими идеями и фальшивыми обещаниями", — написал он.Глава МИД России Сергей Лавров выступая накануне в рамках "посольского круглого стала" о ситуации на Украине, говорил, что Киев и Европа пытаются , сорвать процесс урегулирования, убедив президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине.
https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383959.html
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83580/36/835803651_243:0:2884:1981_1920x0_80_0_0_7bede487dc964bebb26bb32cf03ee605.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев
11:30 18.09.2025
 
Слова главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразили журналиста

Боуз раскритиковал заявление главы ЕП Метсолы в Киеве о конфликте на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберта Метсола
Роберта Метсола - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Роберта Метсола. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз осудил в соцсети X заявление главы Европарламента Роберты Метсолы о конфликте на Украине.

Накануне Метсола, выступая в Верховной Раде заявила, что "Киев не будет одинок на пути к миру".

"Украина была разрушена вашими идиотскими идеями и фальшивыми обещаниями", — написал он.

Глава МИД России Сергей Лавров выступая накануне в рамках "посольского круглого стала" о ситуации на Украине, говорил, что Киев и Европа пытаются , сорвать процесс урегулирования, убедив президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
На Украине раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече
Вчера, 13:11
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала