https://1prime.ru/20250918/bouz-862426736.html

Слова главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразили журналиста

Слова главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразили журналиста - 18.09.2025, ПРАЙМ

Слова главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразили журналиста

Украина была разрушена вашими идиотскими идеями и фальшивыми обещаниями", — написал он.Глава МИД России Сергей Лавров выступая накануне в рамках "посольского... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T11:30+0300

2025-09-18T11:30+0300

2025-09-18T11:30+0300

спецоперация на украине

украина

европа

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/83580/36/835803651_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_6231d5ce9fd7eb06a7535215ab312e4e.jpg

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз осудил в соцсети X заявление главы Европарламента Роберты Метсолы о конфликте на Украине.Накануне Метсола, выступая в Верховной Раде заявила, что "Киев не будет одинок на пути к миру"."Украина была разрушена вашими идиотскими идеями и фальшивыми обещаниями", — написал он.Глава МИД России Сергей Лавров выступая накануне в рамках "посольского круглого стала" о ситуации на Украине, говорил, что Киев и Европа пытаются , сорвать процесс урегулирования, убедив президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине.

https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383959.html

украина

европа

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, киев