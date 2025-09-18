Слова главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразили журналиста
Боуз раскритиковал заявление главы ЕП Метсолы в Киеве о конфликте на Украине
Роберта Метсола. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз осудил в соцсети X заявление главы Европарламента Роберты Метсолы о конфликте на Украине.
Накануне Метсола, выступая в Верховной Раде заявила, что "Киев не будет одинок на пути к миру".
"Украина была разрушена вашими идиотскими идеями и фальшивыми обещаниями", — написал он.
Глава МИД России Сергей Лавров выступая накануне в рамках "посольского круглого стала" о ситуации на Украине, говорил, что Киев и Европа пытаются , сорвать процесс урегулирования, убедив президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине.
