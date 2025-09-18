https://1prime.ru/20250918/chevron-862409231.html

Chevron и Westlaw будут участвовать в разработке шельфа Перу

МЕХИКО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент Перу Дина Болуарте объявила о подписании соглашения, которое позволяет американской Chevron и международной компании Westlaw участвовать в разработке месторождений нефти и газа на шельфе страны. "Сегодня мы открываем новую страницу в истории нашей родины. Это решение выражает суверенную волю нации ставить на независимость и будущее энергетики, а значит - на благополучие миллионов перуанцев. Приход Chevron, третьей по величине частной нефтяной компании мира, - это четкий и убедительный сигнал: Перу является надежной и стабильной страной для инвестиций", - сказала Болуарте на церемонии в Лиме, которую транслировало государственное телевидение. Подписанное соглашение касается изменения контрактов на разведку и добычу на блоках Z61, Z62 и Z63 у побережья департаментов Ламбаеке и Ла-Либертад. Chevron получит 35% участия, Westlaw - 30%. Власти рассчитывают, что проект принесет существенные инвестиции, новые рабочие места и позволит снизить зависимость страны от импорта углеводородов. По словам министра энергетики и горнодобывающей промышленности Хорхе Монтеро, участие компаний мирового уровня обеспечит приток технологий и опыта для освоения глубоководных запасов, где глубина бурения может достигать четырех километров.

