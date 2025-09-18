https://1prime.ru/20250918/dron-862414420.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника

2025-09-18T08:15+0300

2025-09-18T08:15+0300

2025-09-18T08:15+0300

спецоперация на украине

россия

общество

рф

ростовская область

волгоградская область

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Средства ПВО России за ночь уничтожили 43 беспилотников над пятью регионами России, сообщило журналистам Минобороны РФ. “В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 23 БПЛА – над территорией Ростовской области, 11 БПЛА – над территорией Волгоградской области, пять БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Белгородской области”, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

рф

ростовская область

волгоградская область

2025

Новости

