Силы ПВО за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника

Спецоперация на Украине
2025-09-18T08:15+0300
2025-09-18T08:15+0300
спецоперация на украине
россия
общество
рф
ростовская область
волгоградская область
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Средства ПВО России за ночь уничтожили 43 беспилотников над пятью регионами России, сообщило журналистам Минобороны РФ. “В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 23 БПЛА – над территорией Ростовской области, 11 БПЛА – над территорией Волгоградской области, пять БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Белгородской области”, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
рф
ростовская область
волгоградская область
россия, общество , рф, ростовская область, волгоградская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , РФ, Ростовская область, Волгоградская область
08:15 18.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Средства ПВО России за ночь уничтожили 43 беспилотников над пятью регионами России, сообщило журналистам Минобороны РФ.
“В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 23 БПЛА – над территорией Ростовской области, 11 БПЛА – над территорией Волгоградской области, пять БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Белгородской области”, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
