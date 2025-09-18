https://1prime.ru/20250918/dron-862414420.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника
Средства ПВО России за ночь уничтожили 43 беспилотников над пятью регионами России, сообщило журналистам Минобороны РФ. | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Средства ПВО России за ночь уничтожили 43 беспилотников над пятью регионами России, сообщило журналистам Минобороны РФ. “В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 23 БПЛА – над территорией Ростовской области, 11 БПЛА – над территорией Волгоградской области, пять БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Белгородской области”, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
