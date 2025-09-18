https://1prime.ru/20250918/dron-862435243.html
Силы ПВО сбили более ста украинских беспилотников за сутки
Силы ПВО сбили более ста украинских беспилотников за сутки
спецоперация на украине
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 106 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Новости
