Глава "Газпром нефти" призвал поддержать добычу трудноизвлекаемых запасов
Глава "Газпром нефти" призвал поддержать добычу трудноизвлекаемых запасов
2025-09-18T09:41+0300
2025-09-18T09:41+0300
энергетика
нефть
александр дюков
опек
минфин
газпром
ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" в свете необходимости наращивания добычи нефти в рамках ОПЕК+ и выполнения целей новой Энергостратегии до 2050 года выступает за господдержку для добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), в частности, стимулирование применения химических методов увеличения нефтеотдачи (ХМУН), и ждёт поддержки в этом вопросе от Минфина, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. Ранее в Минфине неоднократно говорили, что министерство не готово предоставить налоговую поддержку освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, пока действует соглашение ОПЕК+, нацеленное на сокращение уровней нефтедобычи. "Мы видим, что ОПЕК+ наращивает добычу, нам тоже нужно реагировать. Это уже один из аргументов. Но и долгосрочно, если мы хотим выполнять цели новой Энергостратегии, сохранять и даже увеличивать объемы добычи, нам нужно активнее вовлекать в разработку ТРИЗы. А также более эффективно работать с остаточными запасами", - сказал Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF. "Для решения этих задач нужна совместная работа отрасли и государства, в том числе меры господдержки. Одно из возможных направлений - это стимулирование применения химических методов увеличения нефтеотдачи. Так или иначе, с точки зрения развития этой технологии, мы уже продвигаемся вперед. Где-то уже используем её, если экономика позволяет", - продолжил Дюков. "Но необходима поддержка Минфина, чтобы была возможность тиражировать эту технологию", - заключил он.
нефть, александр дюков, опек, минфин, газпром
Энергетика, Нефть, Александр Дюков, ОПЕК, Минфин, Газпром
09:41 18.09.2025
 
Глава "Газпром нефти" призвал поддержать добычу трудноизвлекаемых запасов

Дюков: «Газпром нефть» выступает за господдержку для добычи трудноизвлекаемых запасов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДюков Александр Валерьевич
Дюков Александр Валерьевич
Дюков Александр Валерьевич. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" в свете необходимости наращивания добычи нефти в рамках ОПЕК+ и выполнения целей новой Энергостратегии до 2050 года выступает за господдержку для добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), в частности, стимулирование применения химических методов увеличения нефтеотдачи (ХМУН), и ждёт поддержки в этом вопросе от Минфина, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
Ранее в Минфине неоднократно говорили, что министерство не готово предоставить налоговую поддержку освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, пока действует соглашение ОПЕК+, нацеленное на сокращение уровней нефтедобычи.
"Мы видим, что ОПЕК+ наращивает добычу, нам тоже нужно реагировать. Это уже один из аргументов. Но и долгосрочно, если мы хотим выполнять цели новой Энергостратегии, сохранять и даже увеличивать объемы добычи, нам нужно активнее вовлекать в разработку ТРИЗы. А также более эффективно работать с остаточными запасами", - сказал Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.
"Для решения этих задач нужна совместная работа отрасли и государства, в том числе меры господдержки. Одно из возможных направлений - это стимулирование применения химических методов увеличения нефтеотдачи. Так или иначе, с точки зрения развития этой технологии, мы уже продвигаемся вперед. Где-то уже используем её, если экономика позволяет", - продолжил Дюков.
"Но необходима поддержка Минфина, чтобы была возможность тиражировать эту технологию", - заключил он.
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Мировые цены на нефть снижаются
